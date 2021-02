La foto de Pechi Quiroga, en disputa en la interna de la UCR

La interna radical neuquina está que arde. Ayelen Quiroga, hija de de quien fue cuatro veces intendente de la capital, Horacio “Pechi” Quiroga , no quiere que se use la imagen de su padre en la compulsa para cargos partidarios que la UCR tendrá lugar el próximo 14 de marzo.

La polémica se desató luego de que la lista Roja diera a conocer la fecha de las elecciones y el espíritu de su propuesta, con la imagen de Pechi en un comunicado. Fue ahí donde reaccionó su hija Ayelén, en una publicación de Facebook con un tono fuerte para ese sector de la UCR.

"En lo que sí me voy a detener es en el uso oportunista y vergonzoso de la imagen de mi papá, Pechi Quiroga. A esta altura no me llama la atención la forma de manejarse de algunas personas que lo hacen con atropello, falta de ubicación y respeto", indicó en declaraciones.

"Hay personas que en su momento contribuyeron para que avance su enfermedad, exprimiéndole hasta el último respiro, cargándole problemas y presiones, sabiendo muy bien de su enfermedad, sin importarles en lo más mínimo las consecuencias. Hoy se atreven a usar su imagen y nombre de una forma ruin y con mal gusto.

El tema continuó por las redes sociales, con una catarata de posicionamientos. Guillermo Monzani, quien fue presidente del Concejo Deliberante de Neuquén, se bajó intempestivamente de la lista Celeste y Blanca, por no compartir aspectos políticos y no tener "un proyecto para Neuquén".

La confirmación de Ivana Quiroga dentro de la lista Roja fue se declaró en un comunicado desde esa lista, que motoriza el presidente de la Convención de la UCR, Mauricio Inostroza, junto con Yenny Fonfach. "Hoy contamos con la satisfacción de que Ivana Quiroga, hija mayor de Pechi, afiliada radical desde el 1997, integra nuestra lista encabezando el Comité Nacional por la lista Roja", sostuvieron.

Ivana Quiroga, directora del Museo Nacional de Bellas Artes.

Por ahora, la polémica está abierta y Pechi Quiroga, a más de un año de su fallecimiento, sigue siendo motivo de discusiones e uso de su imagen y capital político.