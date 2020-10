"La gente no entiende hasta que se le infecta un familiar"

"La verdad es que estoy muy triste. Es un virus insospechado y uno ve que trata con los pacientes y después se encuentra con que estos pacientes terminan haciendo cuadros respiratorios graves. Ingresan a respiración mecánica y no responden y terminan falleciendo", se lamentó.

"El equipo de Salud hace lo que puede más de lo normal, además contamos con profesionales que vinieron de Buenos Aires, tanto enfermeros como kinesiólogos como médicos, y aún así no damos a basto. Los hospitales están completos de pacientes", analizó y describió un panorama que parece que "pocos entienden".

ON - Hospital Castro Rendon Guardia (12).jpg Omar Novoa

"¿Qué va a pasar si nos confinamos? En realidad no lo sabemos. Lo que tenemos claro es que va a disminuir la transmisión, pero yo, particularmente, creo que la gente no responde a estas cosas. Si hace algunos días había una reunión de 80 personas en Cutral Co, quiere decir que la gente no entiende. No entiende lo que está pasando. Hasta que esto te llega a alguno del grupo familiar y ahí abrimos los ojos y nos desesperamos", relató.

A su vez, la infectóloga contó que "mucha gente está haciendo la cola para hacer lo test" y es una situación realmente complicada. "Si esto se va a arreglar con el confinamiento de 14 días o no, la verdad es que no lo sé. La gente termina politizando toda esta situación. Yo escuchaba lo que pasa en Madrid, en Francia, en Italia abren las escuelas, los chicos concurren y a la semana la tienen que cerrar porque a la semana tiene entre 3 o 15 infectados", ejemplificó.

MARISA IACONO Infectóloga del hospital Castro Rendón Sebastian Fariña Petersen

Sin saber cuáles serán las próximas restricciones en la Provincia, Iacono concluyó con un pedido: "Por favor, que la gente se cuide. Que respeta las medidas de seguridad sanitaria y que se quede en casa, disfrutando que están bien".