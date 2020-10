Neuquinos marcharon contra el Gobierno nacional

Juan, de 75 años, es productor ganadero y explicó: “Estoy acá tratando de que todos los corruptos se vayan y bueno, hay que hacer fuerza en algún lugar porque en mi casa si me quedo sentado me van a seguir robando”. Ante la pregunta sobre qué haría con la situación sanitaria, respondió: “No sé cuál sería la solución en materia de salud para hoy, no sé que se debería hacer. Después de siete meses encerrados, ¿qué podemos saber? Si los que saben nos trajeron esto”.

Otro hombre se enojó con el Gobierno Nacional porque “no tiene idea”. “Lo único que quieren hacer es reformar la Justicia. El problema de ellos es la Justicia. EL ATP fue necesario, pero no tienen una idea de nada. Lo único que les sale es renovar la Justicia y sacar todos los jueces”, explicó.

Además de pertenecer al grupo de riesgo por su edad -cerca de los 70-, aseguró que tiene “cáncer, diabetes y es hipertenso”. “No tengo miedo al virus, pero viejo, basta. Si me tengo que morir, moriré. Pero me moriré envuelto en mi bandera”, gritó con orgullo sin quitarse el tapabocas.

La movilización no respetó las medidas de distanciamiento social y se observó un puñado de vecinos sin sus barbijos. Por su parte, también se congregaron decenas de autos que pasaron tocando bocinas, ventanas bajas y personas colgadas de su ventana.

Salud

Un hombre, desde las escalinatas del búnker DetectAR, se expresó con “mucha bronca” ante la situación que estaba observando: “Me parece totalmente desubicado, fuera de lugar. Esta gente que está acá se llega a contagiar y mañana viene a hacer fila para hisoparse y llama al sistema de salud”.

Él es parte del sistema logístico de la unidad, en donde hace las entrevistas previas a los hisopados. “Todos los días estuve trabajando acá y al principio empezaron con 27 testeos por día y ahora están haciendo más de 100”, se quejó.

Si tuviera la posibilidad de dialogar con cada uno de ellos, este personal de salud respondió: “En primer lugar, les diría que esto no ayuda en nada porque no están respetando las medidas de seguridad. O sea ellos quieren que se levante la cuarentena pero tampoco están haciendo nada para cuidarse entre ellos mismos. No tiene sentido, no sirve de nada. Si quieren que esto se levante rápido tienen que estar en la casa”.

“Me causa mucha bronca. Porque desde que empezó la pandemia nosotros, como todos mis compañeros del sistema de salud, no paramos de laburar. Yo hace meses que no veo a mis viejos”, se lamentó.Luego de agruparse los vecinos en el Monumento, avanzaron a pie sobre la avenida a las 17:30 aproximadamente.

Minutos después, se desconcentraron y dejaron un mensaje en aerosol en la calle para el Presidente de la Nación y para su Vice, frente a la Municipalidad: “Fuera Fernández. Corruptos y la jefa, chorros”.

