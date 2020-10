La golpeó y la arrastró por el asfalto para robarle la bici en el centro

Tal como informó LM Neuquén , los robos de bicicletas están a la orden del día y la pandemia no ha hecho más que agudizar la problemática , y aunque no sucede en la mayoría de los casos, los altos costos y demanda de las mismas hace que los delincuentes no duden a la hora de recurrir a la violencia para hacerse con el rodado.

Esto fue comprobado por una joven neuquina que el viernes pasado transitaba en su bicicleta por la zona del Bajo, recién salida de su trabajo, y fue asaltada en inmediaciones de Mitre y Tierra del Fuego.

"Yo salí de trabajar a las 19:30, iba por Tierra del Fuego y me apoyé en un cordón y saque el celular para ver algo. De repente, sentí que venía alguien de atrás y cuando me di vuelta escuché 'Dame'", relató la víctima a LMN sobre el episodio, que comenzó a difundir el lunes, tras recuperarse un poco del shock.

Ante la ausencia de un arma en manos del delincuente, la joven se resistió al robo y forcejeó para evitar que este se llevara el rodado. Eso no hizo más que provocar al agresor, que le pegó en su rostro, la tiró al piso y hasta la arrastró para intentar quitarle la bicicleta y su cartera.

"Yo lo único que hacía era gritar porque fue lo primero que pensé para que las personas escuchen y me ayuden. En ese momento no andaba nadie en la calle. Grité como si me hubieran sacado un hijo porque esa bicicleta a mí me costó muchísimo comprármela y es mi medio de transporte", expresó.

Afortunadamente, su desesperación causó el efecto esperado y los vecinos de la cuadra empezaron a salir a su rescate, lo que hizo que el ladrón se diera a la fuga, quien no satisfecho con el desenlace, tomó la cartera de la joven y comenzó a correr.

A los pocos metros, sin embargo, un vecino logró interceptarlo y hacer que el delincuente arrojara el bolso, aunque no pudo detenerlo.

"Les quiero agradecer a todas las personas de esa cuadra porque si no fuera por ellos, me habría seguido golpeando o se habría llevado mis cosas. Ahora por suerte estoy bien, el dolor es impresionante, me ha calmado un poco con medicación, pero no podía ni levantarme de la cama", confió.

La Policía acudió al lugar a raíz del llamado de los vecinos y entrevistaron a la joven, quien brindó los datos pertinentes para dar con el agresivo ladrón. Además, según le indicaron, sólo minutos antes otra mujer había denunciado un asalto de similares características en cercanías del Parque Central.

Por ello, la víctima recalcó la importancia de más controles en esa zona. "Ahora me estoy manejando en taxi por miedo. La verdad que no quiero ni tocar mi bici por lo que pasó. Nunca hago ese recorrido, pero por la zona y que era plena tarde, lo que menos esperaba era que me quisieran robar. Tiene que haber más seguridad, más policías circulando. Y nosotras mujeres sobre todo tenemos que tener mucho cuidado", subrayó.