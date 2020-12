La hija de Claire traicionaría a Jamie en Outlander 6

¿Outlander tendrá una séptima temporada?

En medio de las expectativas por la llegada de la sexta temporada de la serie de Starz, Outlander, rodaje fuertemente retrasado por la pandemia del coronavirus, crecen los rumores de si habrá -o no- una séptima entrega de la serie de Starz.

Lo único confirmado hasta el momento es que la temporada 6 de Outlander abordará los libros de Diana Gabaldon: ‘A Breath of Snow & Ashes’ y ‘An Echo in the Bone’. Ante este panorama, sobrarían tres libros de la saga aún sin adaptar, lo que ha dado pie a los fanáticos de Outlander a creer que sí puede haber una temporada 7, pese al retraso de la 6 por la pandemia.

Outlander es una serie producida por Ronald D. Moore, quien se inspiró en la saga literaria de la escritora estadounidense Diana Gabaldon y transmitida originalmente desde Starz, pero compartida con Fox Premium y Netflix.

Gira en torno a una mujer casada de origen británico, Claire, que se ganaba la vida como enfermera de guerra y que hace un viaje a Escocia donde contacta con unas rocas milenarias, apareciendo en el mismo país, pero en el año 1743. Luego la mujer conoce a un guerrero de las tierras altas y comienzan una historia amorosa que se mantuvo entre siglos.