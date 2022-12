La historia del artista que le rinde tributo a Messi con murales en Neuquén

De la puna a la Patagonia

"Yo nací en Salta Capital pero, por cuestiones de laburo de mis viejos, a los 7 años ya estaba viviendo en el sur, en Trelew; así que no me quedó ni la tonada. Ahí me crié y, a los 20 años me vine a Neuquén a estudiar la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Río Negro. En verdad, me vine a Cipolletti", comenzó diciendo el artista, en diálogo con LMNeuquén, en la previa de una nueva jornada de pintura.

Rodrigo Muralista de Messi (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Son las dos de la tarde y ni el horno del cemento urbano le quita el entusiasmo. Tampoco el marea de las preguntas que vienen atajando de varios medios de comunicación antes de hacer a un lado el teléfono, despedir a quienes se acercaron, para perderse en el deleite de aerosoles.

"Elegí el Alto Valle para estudiar porque quería evitar el lío que es Buenos Aires. Cipolletti es bastante tranquilo, eso me gusta y tiene Neuquén cerca, que es donde está la cosa buena", comentó. "El en sur esto casi no se puede hacer o no hay tanta gente que lo demande tanto", agregó celebrando el potente mercado local que recibe con los brazos abiertos a los muralistas para hacerlos entrar en hogares y comercios para que conviertan los muros en lienzos para la belleza.

La ficha por el arte saltó desde que era pequeño. "Ya de chico hacía dibujos medios complejos con personajes. No era bueno, pero tenía idea de composición. De a poco empecé a dibujar autos con un amigo de la escuela, después personajes de Dragon Ball. Una cosa llevó a la otra y terminamos pintando una bandera con un grupo que tenía de hip hop y así empezamos a hacer murales y grafitis. Y ahí arrancó todo", sintetizó.

Rodrigo Muralista de Messi (1).JPG Maria Isabel Sanchez

"Cuando terminé la secundaria, la ciudad la tenía totalmente pintada. En ese momento mi vieja me alentó para que estudiara o para que haga algo más que me de un futuro; y nos pusimos a buscar lugares. Como Neuquén estaba más cerca de Trelew me vine acá", dijo antes de elogiar la carrera que potenció su vocación.

"Una de las materias es Muralismo, pero abarca escultura, anatomía, arquitectura, contexto de composición. Tiene mucha salida, podés ser un artista autónomo y autodidacta, restaurador de obras famosas, trabajar en un museo, hacer exposiciones. Yo estoy por recibirme, me quedan unas materias y la tesis", señaló.

El artista detrás de la comanda

Ya instalado en Neuquén, Rodrigo pudo empezar a mostrar su faceta creativa mientras trabajaba como mozo en Crew, un bar que solía estar emplazado cerca de la ex U9. "Habían pasado dos años de que había llegado y tuve la posibilidad de pintar y meter unos 30 grafitis en el bar. Como no tenía laburo en ese momento, le dije al dueño si podía empezar a trabajar de mozo. No tenía experiencia, pero aprendí. Y cuando la gente veía los murales, le contaba que los había hecho yo", recordó. El comentario devino en numerosos encargos y luego en recomendaciones del boca en boca. "Fue medio loco, pero así se dio. Si lo hubiera pensado, no me hubiera salido, fue una cosa rara. Y así me empezaron a llamar, la gente veía que realmente lo hago con mucho amor", añadió.

A lo largo de estos ocho años, Rodrigo ha plasmado en diversas paredes las ideas y deseos de muchos neuquinos. Desde desnudos a mandalas, pasando por paisajes, retratos familiares, personajes, trivales y autos irrumpiendo en paredes resquebrajadas. "Como yo no soy el que hace la propuesta, es como que la gente pinta a través mío", deslizó.

Los homenajes a Leo

Bajo el seudónimo de Sider1 (tal como se lo encuentra en Instagram), Rodrigo se dio el gusto de rendirle homenaje a Lionel Messi en dos muros de la ciudad: uno en Leguizamón y La Plata, y otro en Alberti 1807. Ahora, la magia llegó al centro con la adorada postal del crack besando la Copa del Mundo.

Rodrigo Muralista de Messi (3).JPG Maria Isabel Sanchez

La réplica de 3 metros por 5 que está finalizando en la intersección de Belgrano y Avenida Argentina es parte Arte Capital, una iniciativa del Municipio de Neuquén, la empresa Safiar y la pinturería Colorshop que ya imprimió otras dos obras en altura. Una de ellas se encuentra en el edificio Eznoir, en la esquina de Carlos H. Rodríguez y La Rioja; y otra, en el edificio Da Vinci, en República de Italia al 1100.

"Me llamaron hace una semana, me mostraron varias imágenes y esta fue la que más me gustó porque es la más emocionante. En verdad Messi estaba con la túnica negra, pero a mi me pareció hacerlo solo con la camiseta, porque es más representativo, le llega más a todos", explicó Rodrigo.

Rodrigo Muralista de Messi (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Respecto a la gran pregunta: ¿cómo se estampa en el inmenso cemento al genio de la pelota y las expectativas que genera?, Rodrigo expresó: "Primero tenés que saber manejar dimensiones, la técnica de la cuadrícula, con proyectores que te de un bosquejo los contornos a medida. Dibujar y pintar son dos cosas distintas, pero el dibujo te da la estructura, el esqueleto de la pintura".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmudwXLI0-x%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOvnlBF0VurFkVnxkJiJH0jEoWZAsZAP0YQ7b4CRne1ALhhtEDnkY0hwVVKO5PUP54JGMZBZAFf1faMaIim4PDCdgH2rFHKXBrCtsnOpZCxAFA1McAYhw4BdH9UAgOBIK1TU1njRleU3tHQ3kQQeua23WutJ7Q6cikQQ1iR0hRAWnwMzYckcZD View this post on Instagram A post shared by -- (@sider1_)

"Después se ponen en juego muchas emociones, pero la idea es controlar más que nada el tema de la ansiedad para poder ocuparme de una cosa a la vez. Nadie nace caminando. Es pasito a pasito e ir modificando, mejorando. Con confianza sobre todo, porque eso es lo que te da el resultado. Si encarás sin confianza, eso se refleja en todo después", argumentó.

Si bien cuenta con dos asistentes de la Municipalidad que lo ayudan a juntar los materiales, todo el trabajo creativo corre por su cuenta. "Ya llevo unos tres días de trabajo, espero poder llegar terminarlo para fin de año", postuló.

"Es un privilegio que me hayan elegido para hacer esto. Yo apoyo a todos los artistas de la zona y me gustaría que ellos tengan el mismo privilegio. Con esta movida mucha gente me está siguiendo y apoyando en redes sociales con palabras de aliento. Esto hace que me salgan otros laburos. Es algo lindo que estaba esperando hace tiempo y se está dando ahora. Me encanta lo que hago", dijo y agregó que le encantaría que su obra llegue a los ojos de Messi.