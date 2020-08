La historia detrás del video viral del niño nigeriano que baila bajo la lluvia

La lluvia cae sobre Badagry y funciona casi como una banda sonora. El suelo de tierra apisonada del fondo del terreno ya se empieza a inundar y el metatarso izquierdo de Anthony fricciona contra el barro una y otra vez. Al fondo, las paredes sin revoque delatan la humedad de esa ciudad costera y la madre del niño se afana en las tareas domésticas, ignorando sus piruetas.

Con su malla negra y sus pantalones cortos ajustados, el niño de 11 años se deja mojar por la lluvia entre rond de jambe fouettés, attitudes y entrelacés. “Cuando bailo, me siento en la cima del mundo”, dijo el pequeño durante una entrevista, luego de que su video se convirtiera en un fenómeno viral.

La academia compartió las imágenes para demostrar el esfuerzo que se vive en el backstage, cuando no están presentes las luces del escenario y los vestuarios elegantes. “Con muy pocos o ningún recurso, nuestros niños entrenan para ser lo mejor que pueden. Esto no es para menospreciar a nadie sino para mostrar el alto nivel de dedicación y compromiso con nuestro programa”, dijeron desde la escuela de baile.

FACTS ABOUT OUR PROGRAM. Behind those fanciful in class beauty and costumes are lots and lots of backstage hard work. With very little or no resources our kids are training to be the best they can. This is not to bring down anyone but to show their high level of dedication and committments to our program.