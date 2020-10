Se llama Keith Raniere , pero se hacía llamar Vanguardia. Fue considerado una de las personas más inteligentes del mundo y él mismo creyó que su influencia podía traer la paz mundial y hasta cambiar el rumbo de la política de Estados Unidos. A partir de su obsesión por la economía piramidal, creó una organización que atrajo a miles de personas y generó millones de dólares. Pero su final no es el que le auguraban:terminó siendo el líder de una secta con esclavas sexuales y torturas psicológicas. Por ese delito, pasará 120 años preso.

Por su rasgos cinematográficos, la cadena HBO no tardó en interesarse por su historia: la plasmaron en la pantalla chica con las series The Vow, que narra las desventuras de Raniere, y Seduce (Detrás de la secta NXIVM), que cuenta como una de las víctimas fue desprogramada tras su paso por la secta.

Pero la fama de Keith empezó mucho antes. En 1989 fue considerado una de las tres personas más inteligentes de Estados Unidos e incluido en el Libro de los Récord Guinness con un coeficiente intelectual de entre 188 y 194. La media de la humanidad oscila en los 100 puntos. Él se animaba a más: decía que su intelecto se medía por 240.

Raniere nació en 1960. Cuando tenía ocho años, sus padres se separaron y a los 18 afrontó la muerte de su madre. Vivió toda su vida entre Brooklyn y Albany, siempre alrededor de Nueva York, a la sombra de las grandes luces de la Gran Manzana. De pequeño se destacó en judo y como concertista de piano. Su educación formal tiene como máximo rango un título poco preciso en el Politécnico Rensselaer, una de las principales instituciones del país dedicadas a la docencia y a la investigación.

Luego de varias experiencias en empresas piramidales, un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar más clientes, en 1997 conoció a la mujer que se convertiría en su socia de negocios, Nancy Salzman. En 1998 fundaron juntos una empresa, Nxivm, de marketing multinivel, en la que los asociados son retribuidos no solo por su ganancias sino por las que genera su propia red.

Oficialmente ofrecían seminarios, basados en la investigación racional, de desarrollo personal y profesional a través de sus "Programas de Éxito Ejecutivo" (ESP, por sus siglas en inglés). Extraoficialmente, la organización era una una secta, una agrupación delictiva y un vehículo que permitía el abuso de mujeres.

nxivm sede-pleading-guilty-and-not.jpg La sede de NXVIM en Albany.

Los cursos y seminarios costaban miles de dólares y estaban organizados de tal manera que se conectaban entre sí, por lo que la formación de un alumno/cliente insumía mucho tiempo y dinero. La membresía en NXIVM era solo por invitación y, una vez dentro, existían diferentes escalafones, que se representaban con una especia de bufandas con líneas: cada línea era un nivel.

El método cobró fama, atrajo a miles de fieles y a las principales fortunas del país como Clare Bronfman, heredera del imperio de licores Seagram; a parte de la dinastía de la corona de Yugoslavia; a estrellas de Hollywood, como Allison Mack, protagonista de Smallville, y Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente de México, donde se planeaba instaurar la primera república Nxivm. En 2009, recibieron la Dalái Lama en su sede de Albany.

03Nxivm-slideshow-slide-HRMT-jumbo.jpg El Dalái Lama con Raniere.

Además de los planes de estudios, había actividades recreativas, celebraciones y hasta un campamento anual. Pero según antiguos miembros, a medida que el plan de estudios avanzaba, Raniere comenzaba a manipular psicológicamente a los integrantes para adoctrinar a sus seguidores en la obediencia total.

Las disidencias no tardaron en llegar y los críticos a Raniere enfrentaban represalias, demandas, litigios eternos y diferentes tipos de tormentos luego de dejar la estructura. Esto creó una cultura interna sin tolerancia para el desacuerdo.

Sin embargo, todo cambió en 2017. Ese año, The New York Times publicó una artículo en el que una ex ejecutiva de Nxivm develó la peor de las vejaciones: una marca a fuego cerca del pubis, producto de un ritual de una secta de esclavitud sexual que operaba dentro de la organización.

El principio del fin

A partir de aquí se abrió una investigación judicial, que involucró al FBI, y desmanteló una organización criminal de tráfico sexual, abuso de menores, trabajo esclavo, asociación ilícita y estafa, por la que fueron juzgadas seis personas: Raniere, Allison Mack, Nancy Salzman, su hija Lauren Salzman, Kathy Russell y Clare Bronfman. Todo lo anterior a la causa está perfectamente detallado en The Vow.

Fue la actriz canadiense Sarah Edmondson la que dio el paso fundamental para desenmascarar a Raniere y sus cómplices. Entró en la organización en los inicios, fue escalando en el organigrama interno, atrajo a miles de personas y hasta abrió sedes en su país natal. Pero un día cayó en red de esclavitud sexual.

-nxivm.jpg Kathy Russell, Raniere, Nancy Salzman, Allison Mack, Lauren Salzman y Clare Bronfman

Lauren Salzman la contactó para ser parte de un grupo de mujeres, dedicado al empoderamiento femenino, denominado DOS (Domunius Obsequious Sororim, dominante sobre sumiso), creado por Raniere en 2015 y, de acuerdo a las justicia, liderado por Mack.

Las participantes eran consideradas “esclavas”, eran sometidas a dietas estrictas, restringidas a tan solo 500 calorías diarias, debían entregar garantías a sus amas y atraer a otras participantes.

Las garantías consistían en grabaciones en las que las “esclavas” debían contar intimidades de sus familias e imágenes de ellas desnudas, que las amas atesoraban bajo amenaza de divulgar si desobedecían las órdenes. El reto final era mantener relaciones con Raniere, pero para eso había que superar el ritual de iniciación.

En el bautismo, las protagonistas se reunían en una sala. Allí ingresaba su ama, les vendaba los ojos y les ordenaba desnudarse. Así, desnudas y con los ojos cubiertos, eran trasladadas en una camioneta hacia otro lugar.

El ritual continuaba. La primera de las “esclavas” era acostada en una camilla. El resto esperaba en silencio. De pronto, una serie de gritos desgarradores y el olor a carne quemada. Pero ni los gritos ni el llanto podían detener el ritual: las que superaban la prueba eran felicitadas y puestas como un ejemplo para las demás.

Cuando su turno llegó, Edmonson no sabía qué esperar. Desnuda, vendada y vulnerable, fue llevada a la camilla. Allí se les descubren los ojos, realiza un juramento y acompañada por las demás mujeres repentinamente sintió el calor sobre su cuerpo. Fueron varios minutos. Como si fuera ganado, le hicieron una marca en su ingle: un extraño símbolo, que si se lo decodifica en diferentes direcciones tiene cuatro letras AM (Allison Mack) y KR (Keith Raniere).

nxivm-w800-h600-medium.jpg La marca

Allí a Edmondson se le vino el mundo encima. Luego de casi una década en la organización, donde era una de las líderes y donde conoció a su esposo, empezó a pensar en lo que su amigo y compañero de ruta en NXIVM, Marck Vicente, le decía. Eran víctimas de una secta.

Abandonó la empresa, vendió todo lo relacionado con ella, y comenzó una investigación que terminó en el artículo de The New York Times. La olla de la esclavitud sexual se destapó y la Justicia inició un proceso que culminó con la detención de los responsables.

sarah edmonsond.jpg Sarah Edmondson.

La causa

El juez Nicholas Garaufis, del distrito de Nueva York, encontró a Keith Raniere culpable de los delitos de tráfico sexual, abuso de menores, trabajo esclavo, asociación ilícita, estafa y otros cargos. Pasará 120 años en prisión, lo que representa una vida y media, de acuerdo a la mortalidad promedio de la humanidad.

Las otras cinco acusadas esperan su pena, todas se declararon culpables y podrían pasar 20 años en la cárcel. Ninguna de las implicadas testificó en contra del condenado, incluso Bronfman dijo: “Sin embargo, para mí, Nxivm y Keith mejoraron mi vida”.

Pero el líder de la secta, y quien fuera considerado el hombre mas inteligente del mundo, no solo irá a prisión sólo por su accionar en NXIVM. Una de las primeras testigos en presentarse ante la justicia fue Camila, una mujer que admitió tener una relación con Raniere durante 12 años desde que ella tenía 15 y el 45.

Camila detalló que el líder no sólo abusó de ella cuando era menor sino que mantuvo relaciones con su hermana Daniela, quien declaró ante la Justicia que él la ayudó a ingresar a Estados Unidos de manera ilegal con una identificación falsa.

Cuando ella lo dejó, él la amenazó con devolverla a México sino se recluía en una habitación. Pasó casi dos años encerrada en un cuarto, lo que la llevó a un cuadro de demencia con tendencias suicidas, hasta que fue liberada.

Keith raniere.jpg Raeniere durante el juicio. No se permitió el ingreso de cámaras al recinto. Fue detenido en 2018 y su pena termina en 2140.

La realeza europea

En la serie The Vow, una de las protagonista es la Catherine Oxenberg, actriz de Dinastía, y nieta de Isabel de Yugoslavia, quien lucha por recuperar a su hija, India, de las fauces de Raniere, NXIVM y DOS.

La relación de madre e hija se rompe e India deja de responder a los mensajes y llamados. Luego de las detenciones de Raniere, Mack y compañía, la joven se instala en Nueva York y comienza a trabajar en un restaurante, donde comienza una relación amorosa con un compañero.

Ante la desesperación de Catherine, fue Isabel de Yugoslavia quien logró rescatar a India. Tras varios años, la joven regresó a Malibú con su familia e ingresó en un plan de desprogramación del FBI para víctimas de cultos y sectas. Esta historia es contada en la serie de HBO Seduce (Detrás de la secta NXIVM).