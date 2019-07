Embed Ver esta publicación en Instagram I saw my hero in the mirror ... Una publicación compartida de Supergirl (@negzzia) el 28 May, 2019 a las 11:01 PDT

Más aún en la moda. El dinero para su alojamiento se le acabó después de un mes y los trámites para obtener el asilo avanzaban con demasiada lentitud. Se impuso la necesidad. “No me quedaba otra que confiar en la gente que decía que me quería ayudar. Todos me iban echando de sus casas porque no me acostaba con ellos. Un día me decían que me amaban y como no funcionaba me recomendaban que me metiera en la prostitución”, narra.

La joven admitió que intentó quitarse la vida tres veces. Las tres desde que vive en París. Al cabo de varios meses pasando de casa en casa -un hombre llegó a encerrarla una semana en una habitación y otro trató de ponerla a trabajar como stripper-, prefirió dormir en la calle. La enésima proposición de sexo a cambio de ayuda la convenció y se fue a la calle. “La primera noche en la calle fue muy dura, pero por dentro me sentí mucho mejor”. Después de varios días, amigos de un gimnasio le ofrecieron un techo. La primera noche durmió durante 24 horas.