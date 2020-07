La historia de la primera internada por conoravirus en el Duam

Me encantaría poder escribir un testamento para toda esta gente hermosa. A los de seguridad, limpieza, enfermeros, MÉDICOS. GRACIAS , GRACIAS. Al equipo del SIEN porque con ellos comencé y supieron acompañarme también aunque estaba en el duam. EN el vídeo dije algunas palabras, pero no me va a alcanzar para expresar lo que se sentí todas estas semanas. Si bien no es un lugar agradable, ELLOS me hicieron sentir en casa. Se quedaban hasta las 4 a.m charlando conmigo , tenia mucho insomnio. En días tristes me ponían música alegre. Me mimaban con comida súper ricas. Buscaban todas las herramientas posibles para no aburrirme. Cuando me dieron la notícia los vi a todos con los ojos llorosos. PORQUE SE LOS DIJE. ESTO NO ES MI LOGRO SOLAMENTE. ES DE USTEDES TAMBIÉN. ♀️ Gracias les digo con todo mi amor a todos ustedes. Le pido a Dios que el gobierno se ponga las pilas y sepan ponerse en su lugar. GRACIAS TOTALES ! GENTE COMPARTAN ESTO, Y POR FAVOR. TOMEMOS COINCIDENCIA. Y DEMOS GRACIAS A TODOS ELL@S QUE NOS CUIDAN Y ESTÁN DEJANDO TODO !