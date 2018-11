La historia de la recuperación de Zanon, en un libro

Zanon. Fábrica militante sin patrones es el título de la obra en la que también se destaca “el rol de los trotskistas”.

Con el prólogo de José Montes, obrero del Astillero Río Santiago, Godoy hace un minucioso repaso desde que él ingresó como operario de la fábrica en febrero de 1994.

“Queríamos hacer este libro con una mirada militante; dejar plasmadas nuestras vivencias, pero que también fuera como un legado”, explicó el dirigente a LM Neuquén.

Godoy reconoció que a mediados de la década del 90 había mucho malestar en la cerámica por las condiciones en las que se trabajaba. El proceso que se vivió en Cutral Co y Plaza Huincul en 1996 y 1997 colaboró para tonificar la lucha de todos los operarios que trabajaban por aquel entonces.

El dirigente explicó que si bien el libro lo escribió él, la redacción es en primera persona del plural para reflejar el pensamiento colectivo de quienes vivieron esa transición hasta la recuperación de la fábrica a manos de los empleados.

Reconoció que el principio no fue fácil porque pese al lock out patronal, los trabajadores no tenían el aval político y legal para hacerse cargo de la planta. “Pensé que este libro lo iba a escribir desde la cárcel”, reflexionó.

Indicó además que fue muy importante el apoyo que tuvieron los obreros ceramistas por parte de la comunidad neuquina cuando comenzó el proceso de recuperación de la fábrica. “Hubiera sido muy difícil subsistir durante 17 años”, reconoció el dirigente y legislador.

