La historia de una nena que donó sus juguetes a los que no tenían Reyes

Así es que con la decisión tomada y con la ayuda de su madre y del resto de la familia, comenzó la tarea de acondicionar, limpiar y envolver cada uno de los juguetes que marcaron un punto especial de su vida. Una vez que estuvieron listos, esos juguetes alegraron los corazones y las vidas de otros niños , Dara utilizó su red social para dar a conocer la novedad y para que los que realmente necesitaran de esa alegría se acercaran a su hogar ubicado en el barrio Centro de Cutral Co.

“Quiero contarles que ya tengo 11 años, los cumplí el 30 de diciembre. Me cuesta despegarme de mis juguetes, pero ya es el momento de regalarlos”, fueron las palabras elegidas para dar a conocer su decisión en su muro de la red social Facebook, donde también va relatando cada unas de sus actividades artísticas y de los logros que va obteniendo en el camino. “Quiero que alguien los disfrute como hice yo”, agregó.

“La acción de regalar sus juguetes fue un proceso, porque ama los juguetes, y se despidió de cada uno de ellos con lágrimas. Pero entendió que se debe tener lo que se usa a diario, no acumular y compartir lo que se puede volver a utilizar con otras personas y que siempre hay que ser solidarios”, relató orgullosa Claudia Ferreira, la madre de Dara.

“Justo era el día de Reyes y con su papá nos pareció que era el momento para explicarle de la situación de algunas familias. Así que fue fácil, divertido y hoy ella está feliz porque muchos de los padres le envían fotitos por privado de los niños y niñas con sus juguetes disfrutándolos”, agregó.

Cada uno de los juguetes de Dara tenía una historia diferente y una carga emocional importante. Sin embargo, al igual que Andy, el personaje de Toy Story, con su acción Dara quiso hacer felices a otros niños.

“Les quiero contar que regalé todos mis juguetes porque no sirve tenerlos guardados y sin utilizarlos. Se los regalé a otros niños para que los disfruten y los amen tanto como yo”, señaló la niña. Y agregó: “También aprendí a ser solidaria con la gente que no tiene, porque ese día era Día de Reyes y mucha gente estaba sin trabajo. Mis papis me contaron que tengo que ser buena en la vida porque eso Dios todo lo ve”.

Dara Villar nació en el Hospital Complejidad VI de Cutral Co el 30 de diciembre de 2009.

Canta desde los 5 años. Su primera presentación en un escenario importante fue en el Cine Teatro Español de Neuquén en 2015. También realizó una gira en distintas localidades de la provincia y por la pandemia le quedaron pendientes muchas presentaciones.

Asimismo, ha recorrido festivales a lo largo del país. El salto internacional lo dio en Chile a los 8 años, donde consiguió su primer contrato con una productora por espacio de un año.

En plena pandemia, en noviembre de 2020, fue declarada Personalidad Destacada por el Concejo Deliberante de Cutral Co en virtud de su precoz talento como cantante, compositora y autora. Además reconocieron su enorme desempeño como embajadora de la cultura a nivel nacional e internacional.

Dara también les canta a los abuelos en las veredas de sus casas para alegrarlos, porque muchos no pueden salir. Sus familiares llaman y ella va con su parlante y micrófono vestida de chaparrita.

dara villar dono juguetes reyes magos cutral co (2).jpg

Una canción a la humanidad en plena pandemia

En plena pandemia, Dara Villar compuso un tema con un mensaje a la humanidad en estos tiempos tan difíciles que se atraviesan.

La canción se llama “Amigo, voy a darte un buen consejo”. El video con su interpretación recorre el mundo. La han entrevistado de distintas provincias y distintos países, entre ellos Colombia, México, Australia, España y Chile.

El repertorio de Dara es amplio y “canta un poco de todo”. Hace folclore y melódico, aunque las rancheras le han dado el reconocimiento masivo.

Nunca estudió música y fue una amiga de la familia quien descubrió su “excelente timbre de voz” y la animó a adentrarse en el mundo de la música. Su primera canción mexicana interpretada fue “La de la mochila azul”.

Uno de los temas que también más le piden en sus actuaciones es la mítica “Amutuy Soledad”.