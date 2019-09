La hora del mapuzugun

También aspiran a que la ley disponga la obligatoriedad de traducir al mapuzugun los carteles identificatorios de organismos públicos como también la señalización pública en toda la provincia.

Por otra parte, plantean la creación de un instituto para el rescate, fortalecimiento y proyección del idioma que será dirigido por un cuerpo directivo que integrarán miembros de las comunidades mapuches, no mapuches y del gobierno provincial.

Los mapuches quieren que su idioma sea oficial en la provincia y lo plantearon en un proyecto de ley.

La iniciativa llega en un momento que no es el mejor para las lenguas de los pueblos originarios no solo de esta región, sino también del país, según lo señalan los autores del proyecto quienes recuerdan que, de acuerdo a lo datos del último censo nacional, el 2,4% de la población se declaró descendiente de un pueblo originario y el 21,5% de ese resultado pertenece al pueblo mapuche. Pero el 70% no habla mapuzugun.

Hasta que el proyecto no tome estado parlamentario no se sabrá qué grado de adhesión tendrá entre los legisladores.

Pero se podría considerar como hecho auspicioso para los mapuches el que este año se haya producido el egreso de la primera promoción (30 alumnos) del CPEM 93 de Ruca Choroi, la única escuela intercultural bilingüe de la provincia.