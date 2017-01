La ilusión del pibe Rossi: "Uno sueña con atajar en Boca"

Buenos Aires

Está en Boca de todos. Agustín Rossi (21 años y 14 partidos en Primera entre Defensa y Estudiantes) es el arquero que pretende Boca y todos los medios hablan de él. Su teléfono no para de sonar. Y él no para de soñar...

“Siempre soñé con la posibilidad de estar en un equipo grande. Si bien estuve en Estudiantes, Boca y River son grandes clubes del mundo y uno tiene mucha ilusión de llegar a jugar a uno de esos equipos”, contó el arquerito.

“En la Bombonera sólo tuve la oportunidad de atajar en un amistoso el año pasado, ya estando en Defensa. Algunos amigos me piden que ataje en Boca, pero más que nada me hacen bromas y me mantienen informado con lo que va pasando. Aunque siempre piensan en lo mejor para mí. En el plantel también me hacen algunas bromas con todo lo que se habla. Y en mi familia la que más quiere que ataje ahí es mi tía. Su sueño es verme en Boca”, admitió.

El superequipo

En otro orden, de cara al partido de mañana ante River en Mar del Plata, a las 22:10, el equipo que paró ayer el Mellizo Guillermo fue con Werner; Peruzzi, Tobio, Insaurralde y Fabra; Pérez, Gago y Centurión; Pavón, Benedetto y Solís.