La inflación no baja a los niveles esperados por el Banco Central

“Hay un triángulo conformado por la tasa de interés y el tipo de cambio, estrechamente vinculados, y las paritarias; por lo que, cuanto mejor nos vaya en un aspecto, más fácilmente podremos encarar los otros dos”, afirmó en Nueva York el funcionario en relación con el futuro de la economía argentina.

Al respecto, mencionó que “lograr un correcto equilibrio entre los tres aspectos es lo más importante” y resaltó que “otro desafío para el próximo año es terminar de ajustar los precios relativos, lo cual obliga a bajar aún más y de forma más rápida la inflación núcleo”.

Metas

“En cuanto a las metas de inflación, el desafío es la coordinación y este año fue muy exitosa en el sentido de que, al venir de una inflación muy alta del año anterior, las paritarias consideraron la inflación futura antes que la pasada”, explicó.

El titular del BCRA participó de la Argentina Investment Conference organizada por el Council of the Americas en Nueva York, donde fue entrevistado en inglés por el administrador del fondo de inversión Black Rock, Larry Fink. “Una medida muy inteligente, que empezó el gobierno bonaerense, fue la cláusula gatillo porque en una economía en crecimiento no hay intensión de bajar los salarios reales, todo lo contrario: lo hacemos para que suban”, agregó el titular de la autoridad monetaria argentina.

No obstante, Sturzenegger dijo que “se necesita coordinar los salarios con una menor tasa de incremento nominal en los precios y los salarios: uno de los mayores desafíos ahora es que esa coordinación funcione tan bien como viene sucediendo”.

El FMI revisa las cuentas públicas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibirá mañana a las 16 a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en el país con el objetivo de llevar adelante una revisión general de la economía, particularmente en el capítulo cuentas públicas.