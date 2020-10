"La inmunidad de rebaño es imposible en estas condiciones"

Es por esto que algunos critican las medidas como las cuarentenas estrictas y abogan por aprender a "convivir con el virus", tal como planteó esta semana la neurocirujana Miriam Vicente. Sin embargo, otros expertos -como Lores- plantean que dicha modalidad es imposible que sea resistida por los sistemas públicos de salud.

"Hablar de inmunidad de rebaño en una enfermedad que produce un 3% de mortalidad me parece que es absolutamente imposible de lograrlo en las condiciones actuales, porque si nosotros tenemos un 8% o 10% de la población infectada y ya tenemos los servicios de terapia intensiva saturados, y para llegar a la inmunidad de rebaño natural (es decir, la producida por la inmunidad de las personas que se han contagiado), tendríamos que llegar hasta el 80% de la población infectada. ¿Y quién aguanta eso? ¿qué servicio de salud en el mundo puede aguantar un porcentaje de infectados de esa magnitud?", planteó Lores en diálogo con LU5.

En este sentido, afirmó: "Es imposible llegar a la inmunidad de rebaño por ese medio. La inmunidad de rebaño se puede alcanzar con una vacuna, llegar al 60%, 70% u 80% de inmunidad a través de la vacuna", aunque aclaró: "Y esto también está en discusión, porque parece ser que la inmunidad es corta, entonces habría que aplicarse varias dosis". Y criticó que "hay muchas cosas que se dicen sin profundizar mucho en el análisis".

Lores, quien fue subsecretario y ministro de Salud de Neuquén, ponderó la continuación de las medidas de prevención como se están tomando hasta el momento. "Lo importante es que hay que tratar de neutralizar la expansión de las redes de contagios porque este virus tiene un alto poder de contagio, muy superior a las otras epidemias de coronavirus que hubo en el siglo XXI", precisó, y dijo que "para eso hay que fortalecer, en gran medida, los equipos locales de apoyo a la comunidad".

SFP_Trailer-detectar-coronavirus-neuquén(6).jpg Sebastián Fariña Petersen

"Es muy fácil criticar después de que pasaron siete u ocho meses, si se hizo bien o si se hizo mal la cuarentena y si los resultados esperados fueron los que realmente se querían tener", apuntó.

El médico enfatizó en la dificultad que se atravesó al inicio de la pandemia respecto al desconocimiento generalizado sobre el comportamiento del virus: "Cuando empezó esta pandemia nadie sabia absolutamente nada porque era un virus totalmente desconocido. Ahora se critican muchas cosas que se hicieron desde el mes de febrero o marzo en adelante, pero en ese momento nadie discutía abiertamente las medidas que se tomaban porque, al no conocer qué iba a pasar con este virus, lo único que se tenía era la referencia de otros países". Así y todo -explicó- "en otros países las medidas habían sido muy variables también, algunos priorizaron el aislamiento estricto y otros no".

"La evolución de la pandemia tuvo distintas variantes pero en definitiva en todos lados hubo una enorme cantidad de contagios y muchos muertos. En el mundo se está llegando a 40 millones de contagios y se ha superado el millón de muertos, es una cifra escalofriante", resumió Lores. En Neuquén, con el último reporte de este sábado al mediodía, se superó la barrera de los diez mil casos activos y son 319 las personas fallecidas.

De esta forma, el experto manifestó su "plena confianza en las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén" y recalcó que "la ministra (Andrea Peve) es una persona muy capacitada y muy formada".

vacuna covid.jpg

"No se sabe cuándo estarán las vacunas"

El médico planteó un panorama dificultoso respecto a la llegada de las vacunas y el consecuente control de los contagios. "No se sabe realmente cuándo van a estar disponibles las vacunas y, una vez que se logren las vacunas, no se sabe cuándo va a llegar a nuestro país y no se sabe cuánto va a durar el efecto beneficioso".

Lores añadió que "ya se está hablando de reinfecciones que se producen a corto plazo de la primera infección de una persona" y, como alternativa, planteó que "hay otro camino además de la vacuna". Así se refirió al "desarrollo de medicamentos antivirales que sean realmente eficaces y que permitan disminuir la morbimortalidad".

En este sentido, hizo un paralelismo con lo ocurrido con el Sida y explicó: "El Sida apareció a principios de la década del '80, se creyó que se iba a encontrar una vacuna y que el problema iba a ser solucionado. Pero pasaron 40 años y la vacuna nunca se encontró, pero sí se encontraron tratamientos con medicamentos que son muy eficaces para frenar al virus dentro del organismo de los que se han infectado y que, en la gran mayoría de los casos, dejan de contagiar".