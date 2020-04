La joven mujer que entró en la historia del rally

“Creo que son netamente iguales, en el automovilismo no difiere ser hombre o mujer. Podes no ser bueno desde el principio, pero con el tiempo te perfeccionas. Esto le pude pasar a cualquiera de los dos. Fue un deporte siempre asociado al hombre, pero hoy en día a la mujer se la abrieron más caminos para poder llegar, cosa que tal vez antes no se daba. Se ve cada vez más a la mujer en este deporte tan de hombres”, contó Klus al referirse a la igualdad de ambos géneros en el deporte motor.