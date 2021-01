La joven promesa del deporte regional que decidió "colgar" los patines

Se lo percibe feliz con sus nuevos sueños, “aunque muchos no entiendan que es una decisión mía”, reflexiona. Claro que no debe ser fácil para los entornos (familiares, entrenadores y ámbitos federativos) asumir el impacto de que un atleta de proyección decida en su mejor momento dejar todo. Además, Thiago que cumplirá los 18 años en mayo, terminó el quinto año en la escuela secundaria N° 120 de Cipolletti y quiere empezar la tecnicatura en empresa en recursos turísticos, entre otro de sus proyectos.

“La decisión de dejar la actividad competitiva -no descartó dar clases- costó un poco al principio, pero no la tomé de un día para el otro. Lo venía madurando hace años. En diciembre del año pasado me operé de juanetes y estuve dos meses de recuperación hasta que después vino la cuarentena. Al principio lo tomé tranquilo, como un descansito, hasta junio y julio en que vi que se iba extendiendo. Fueron meses duros realmente. Aumenté de peso y se me vinieron un montón de cosas encima y empecé a pensar en mi futuro y decidí” analizó.

image.png

En sus palabras se adivina que no se va con cuentas pendientes. “La verdad, fueron nueve años y medio de entrenar duro, y todo el esfuerzo que hice para llegar es algo que va a marcar un antes y un después en mi familia y la Federación de Neuquén. No puedo creer todo lo que conseguí. Si tengo que elegir entre los numerosos torneos en que competí, me quedo con el campeonato panamericano de 2018 en Bogotá, Colombia, ese año me dieron el Pehuén de Plata, y en 2019 el campeonato panamericano de Brasil, donde nos consagramos en pareja con mi compañera Rocío Castelli y el subcampeonato sudamericano en ese mismo torneo”, recordó.

Sin embargo Thiago Moliné, que hasta el año pasado entrenó en el Club Alemán, descubrió también que hay algo que le produce tanta satisfacción como patinar: cantar en público. “Me gustaba de chico. Una vez, cuando iba a la guardería, me hicieron cantar y después tomé clases. El año pasado canté en el complejo municipal de Cipolletti. Los nervios son los mismos. Lo que sucede es que en patín no importa tanto el público porque vos estás concentrado en la coreografía, en los trompos, en los saltos. En cambio, en canto, estás pensando en cómo interpretar la canción. Me gusta el estilo de música moderna de Ariana Grande”, confesó.

image.png

El amor por el deporte de Moliné no se circunscribe a una sola disciplina. Ya participó con el seleccionado de atletismo de Río Negro en los Juegos Evita en la modalidad de saltos con vallas y salto triple. “Mi sueño es ahora poder integrar el equipo de la Araucanía. Estuve cerca el año pasado, e incluso también poder competir en natación”, dijo sin vueltas, al tiempo que confesó que por una amiga también se entusiasmó por la práctica del vóley.

Sobre sus proyectos para 2021 prefiere ir paso a paso. Esta es una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, coincide. “Por eso no quiero adelantar nada, quiero que las cosas pasen. Soy muy competitivo lamentablemente, me gusta que todo salga bien y eso tal vez hizo que me pusiera muy ansioso y tomara esta decisión de dejar el patín. Lo venía pensando desde 2016 y por capricho mío no tomaba la determinación, ya que es difícil dejar un deporte que te lleve tan lejos. Fueron lindos recuerdos. Pero era el momento de decir adiós, cerrar un capítulo y abrir otro”, confesó.