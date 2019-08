La Justicia italiana dejó desembarcar a niños inmigrantes

Un fallo de la justicia italiana determinó que los 27 menores inmigrantes náufragos que estaban a bordo del buque Open Arms, al que el gobierno italiano no autorizó su desembarcó, tocaran tierra ayer en la ciudad de Lampedusa, hecho que fue aceptado, aunque sin coincidir con la decisión, por el vicepremier Matteo Salvini. El también ministro del Interior italiano aclaró que acataba la orden contra su voluntad. “Lo hago porque me lo ha pedido el primer ministro, Giuseppe Conte”, dijo Salvini en un mensaje escrito. Los menores llevaban 17 días a bordo de este barco de rescate de una ONG española. El premier Conte había enviado por segunda vez una carta a Salvini urgiéndole a permitir desembarcar inmediatamente a los menores. “Como otro ejemplo de colaboración leal, tomaré medidas para que no haya obstáculos a que se ejecute esta orden”, dijo Salvini, en medio de la tensión política que vive el gobierno.