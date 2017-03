La Justicia le dictó falta de mérito a Parrilli en la causa Pérez Corradi

También se rechazó el pedido de detención del ex funcionario kirchnerista.

La Sala II de la Cámara Federal revocó hoy el procesamiento del exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y rechazó el pedido de detención en su contra, en el marco de la investigación por presunto encubrimiento en la fuga del empresario Ibar Pérez Corradi.

Fuentes judiciales informaron a NA que el Tribunal desestimó el pedido de detención y dictó la falta de mérito, aunque el exfuncionario seguirá siendo investigado.

En primera instancia, el juez federal Ariel Lijo lo había procesado por encubrimiento agravado, a partir de la denuncia hecha por Graciela Ocaña en febrero de 2016.

Esa medida tuvo que ver con que supuestamente la AFI tenía información secreta sobre el paradero de Pérez Corradi en Paraguay, pero no la aportó a tiempo para lograr su detención, la cual ocurrió muchos meses después.

En la causa, el celular de Parrilli estuvo intervenido por casi dos meses y se grabaron casi 90 cd´s con escuchas, entrelas cuales hay varias conversaciones del exfuncionario con la expresidenta Cristina Kirchner.

Según la investigación, la AFI recibió un trabajo hecho por subalternos y Parrilli habría demorado en entregarlo a las fiscalías que intervenían en la búsqueda del entonces prófugo, en agosto de 2015.

"No basta con saber que la información no fue inmediatamente enviada por las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia a sede judicial entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015, cuando no existía un deber legal que obligara a Parrilli a proceder en ese término; se requiere de indicios que sugieran que, por el contexto en que pasó, aquello obedeció a la intención de contribuir a una maniobra de encubrimiento gestada por agentes del Estado", sostuvo la Cámara.

"Es un escenario que obliga a profundizar activamente la pesquisa para contar con un panorama más amplio y general que refuerce o debilite las sospechas que se erigen sobre el justiciable", agregaron los jueces.

En ese sentido, el Tribunal indicó que deben cotejarse los dos argumentos brindados por el propio Parrilli: que dio indicaciones concretas para seguir reuniendo datos sobre la localización de Pérez Corradi y que transmitió las novedades a las autoridades que lo reemplazaron cuando dejó el cargo en la AFI, en diciembre de 2015.

"Ambas versiones tienen que ser evacuadas, por las vías que se entiendan pertinentes", indicó la Cámara.

El Tribunal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, ordenó al juez que analice la declaración que Pérez Corradi dio ante la jueza federal María Servini de Cubría por el tráfico de efedrina, para saber "si hizo alguna alusión a los eventos investigados en la presente pesquisa".

"Corresponderá al juez analizar la necesidad de oírlo a él –u otras personas vinculadas- en este marco", ordenó la Cámara.

Por último, los magistrados rechazaron la recusación de Parrilli contra Lijo para intentar apartarlo de esta causa, por lo que el juezo seguirá a cargo de la investigación.