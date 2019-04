Tras la denuncia y la difusión del caso, el agresor no aparece y la justicia no lo puede noticiar.

Según dijo la joven a LM Cipolletti, hoy debió concurrir a las oficinas del Juez de Paz de la ciudad donde le otorgaron una restricción de acercamiento para el agresor.

“Mi ex pareja no se me podrá acercar a menos de 500 metros, y no me podrá contactar por ningún medio. Además, nos mandaron a los dos al psicólogo”, expresó.

El violento no pudo ser notificado de la orden judicial hasta el momento porque no lo encuentran. La joven sumó hoy al expediente la denuncia por amenazas por parte de la familia del agresor.

“Lo único que quiero es que se termine todo esto”, pidió la joven golpeada.

