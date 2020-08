La laguna paraguaya que se volvió rosada por la contaminación

Esto no solo afectó a la flora y la fauna del lugar, sino que despertó la preocupación de lugareños. No solo por la muerte de peces y aves de la zona, sino también por el fuerte olor a podrido que emana la parte rosa de la laguna.

Los investigadores ambientales alarmados por la situación realizaron una serie de estudios a distintas muestras de la laguna y aseguraron lo que nadie quería escuchar. Francisco Ferreira, técnico del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Asunción, contó los resultados de su análisis: "El color que presenta el agua se debe a la presencia de metales pesados como el cromo y zinc, los cuales son utilizados de manera ordinaria en el curtido de pieles".

Una de las lugareñas del lugar, reconocida como Herminia aseguró: "El olor fue inaguantable y nos arrasaron las moscas, y desde hace un mes murieron las garzas y se puso todo de este color rosa".

La apuntada por los vecinos de Limpio como la principal responsable de la contaminación es la fábrica Waltrading SA, que trabaja en la orilla de la laguna y tira sus desechos en ella.

Esto fue confirmado por la fiscalizadora del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rosa Morel, quien en diálogo con el portal ABC aseguró: "Hay una curtiembre detrás y definitivamente es la curtiembre la que contamina".

Según confirmó la funcionaria, los investigadores constataron la existencia de una tubería que proviene directo de la fábrica a la laguna. Además, estos desechos no son tratados correctamente antes de ser desechados en el agua de la laguna Cerro.

El principal reclamo de lugareños y autoridades paraguayas es que Waltrading SA construya una planta de tratamiento para los residuos, además de encargarse de la descontaminación del agua de la laguna.

Este reclamo ha cruzado las fronteras y se ha viralizado en las redes sociales, llamando la atención de distintos activistas del mundo. Entre ellos, Leonardo Di Caprio se sumó al pedido en su cuenta de Instagram.

