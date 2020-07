La Ley Gerez será debatida una vez más ante Impugnación

Tras la decisión del tribunal revisor que resolvió aplicar la Ley Gerez y extender la prisión preventiva de Maximiliano Mérgola a la espera del juicio, la defensa se prepara para impugnar y reanudar el debate. Mérgola, de 19 años, está detenido en Comisaría 18 desde julio de 2019, acusado por el brutal crimen de Ernesto Rodríguez. El juicio tenía fecha prevista para el 14 de abril de este año, pero con la llegada de la pandemia, eso no sucedió. Por su parte, la fiscalía volverá a reiterar el pedido de prórroga excepcional de la medida cautelar, tal como fue aprobada en la Legislatura.

La defensa busca impugnar el fallo

El defensor oficial Raúl Caferra, parte del equipo defensor de Mérgola junto a Ivana Dal Bianco, confirmó este martes en diálogo con LM Neuquén que presentaron el recurso de impugnación y aguardan fecha de audiencia, que será la tercera instancia en la lucha por la aplicación de la ley para el acusado.

Luego de conocer el fallo en contra de su representado, el abogado señaló que más allá de las discrepancias de opinión con respecto a lo que propone dicha ley, tanto él como Dal Bianco sostienen que la norma no es aplicable a este caso. "La ley está prevista para los juicios que no se pudieron realizar o se demoraron como consecuencia de la pandemia. Y nosotros demostramos, creo más que sobradamente, que la demora de este caso no obedeció a la pandemia", sostuvo.

audiencia-6-mergola.jpg

Es que, tal como manifestaron desde la defensa y también desde fiscalía durante las audiencias de debate por la extensión de la cautelar, la apertura a juicio fue dictada en noviembre de 2019. Sin embargo, el agendamiento anunciado en marzo brindó como fecha de comienzo el 14 de abril de este año, fecha que finalmente se suspendió por la pandemia.

"Si era un caso tan grave como se manifestó, la Oficina Judicial debería haber fijado una fecha con mayor prontitud. ¿Por qué esperar hasta marzo? Si ya estaba en condiciones de ser fijada cuatro meses antes", resaltó el defensor.

Además, de volver a recibir un fallo de Impugnación en contra de su acusado, Caferra aseguró que, de ser necesario, pelearán su postura ante el TSJ. "Estamos convencidos de los puntos de vista que sostenemos desde un comienzo, del mismo modo que seguramente lo está la fiscalía y el abogado querellante, que del mismo modo merecen nuestro respeto y no los vamos a descalificar por pensar distinto", concluyó Caferra.

Fiscalía insistirá en su legalidad

En el mismo sentido, adelantó su postura el Ministerio Público Fiscal. "Sabemos que había oposición a la ley y que vamos a tener que defender su legalidad, tal como se aprobó en Legislatura", expresó el fiscal general José Gerez en relación a la impugnación de la defensa oficial. Es que, tal como adelantó en otra oportunidad, estima que el debate llegará al TSJ, como último órgano que decidirá sobre la aplicación de la ley.

jose gerez

"Vamos a insistir en nuestra postura. Soy optimista", aventuró Gerez al respecto; aunque sabe que el debate que se extendió por dos jornadas ante un juez de garantías y luego un tribunal revisor, llevará otros largos debates en Impugnación, y luego, seguramente ante el TSJ. "Esperemos que no se extiende más del mes de julio, porque le debemos una respuesta a la sociedad", expresó.