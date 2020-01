La maquilladora cipoleña que les pinta la cara color esperanza a pacientes oncológicas

En diálogo con LM Cipolletti, explicó que en el 2017 participó de una capacitación sobre maquillaje oncológico en Neuquén y que fue allí donde se preguntó por qué no sumar este servicio de manera gratuita a su gabinete. "Lo único que hay que hacer es coordinar un horario. Yo les pongo pestañas, les hago las cejas y todo lo que ellas prefieran. También compartimos charlas y, si quieren y pueden, unos mates, ya que a algunas de ellas les cae mal por la quimio", detalló.

"Por suerte son muchas las clientas que vienen, aunque algunas son tímidas y no quieren salir de sus casas porque no se sienten cómodas con el pañuelo en la cabeza o los lentes grandes para que no se vea que no tienen cejas. En estos casos, yo voy a domicilio. Después sí, se van chochas, se miran al espejo y no lo pueden creer porque hace mucho tiempo que no se veían así", comentó, emocionada.

Maquilladora-cáncer-Magui.jpg Anahí Cárdena

A su vez, Magui aseguró que en el tiempo en el que luchó contra el cáncer no supo de nadie que ofreciera este tipo de servicio y le hubiera gustado que así hubiese sido, ya que se trata de un momento de relajación, reflexión y risas. Es que, además de aplicarles makeup, también las escucha, les cuenta sobre su historia de vida, las aconseja y les da su punto de vista, siempre desde su experiencia.

"Soy muy positiva en todos los aspectos de la vida, creo que el cerebro manda todo y, si te dejás estar, tenés el 50% de la batalla perdida. También están quienes son muy negativos y no quieren hablar del tema. Yo seguí con mis cosas y, después de un año de tratamiento, pude curarme. Sin embargo, es una lucha que no termina nunca: siempre estás haciéndote estudios, sacándote sangre y con el miedo de que el cáncer vuelva o que te digan que está todo bien", confesó.

Es por esta razón que la cipoleña decidió hacer maquillaje terapéutico oncológico. No sólo para brindarles confianza a sus clientas, sino también para contagiar un poco de su alegría y pasión por la vida, por un futuro prometedor. Para que -por algunas horas- se olviden de la enfermedad y todo lo que les suceda quede en un segundo plano. "Ellas ya son hermosas, yo sólo hago el maquillaje, que es el arte de curarnos a través de la imagen", concluyó.

La campaña de las pelucas solidarias

En Cipolletti ya hubo algunas campañas solidarias destinadas a mujeres con cáncer. Una de ellas fue impulsada por el Club de Leones, que organizó una colecta de pelos para la realización de pelucas oncológicas. La propuesta se llevó adelante bajo la premisa “un mechón por una sonrisa”. El pelo donado fue remitido al banco de pelucas oncológicas del hospital. Muchas mujeres pierden el pelo por completo a causa de los tratamientos de quimioterapia. Es por eso que es muy habitual que utilicen pelucas. Desde el hospital cipoleño también realizan campañas permanentes.

