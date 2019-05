La millonaria suma que Rocío Oliva le reclama a Diego Maradona

Clarito: “Por ahora no hay nada concreto, estamos en esas cosas. No te digo que sí, no te digo que no”.

Ni sí ni no

“Carlos Monti dio la información de que iniciaste una demanda a Maradona, un pedido judicial, que querés un resarcimiento de Diego para vos. ¿Esto existe?”, le consultó Pamela a la futbolista de River Plate. Y Oliva contestó: “Esas cosas me generan mucho estrés y me llevan mucho tiempo en la cabeza. Quiero abocarme a esto (la escuelita de fútbol para nenas). Por ahora no hay nada concreto, estamos en esas cosas. No te digo que sí, no te digo que no”.

Cada mujer que se separa sabe que esto les corresponde. No es un premio por haber estado con Diego. Esto les corresponde a todas”.

Ley

Sin obtener una respuesta contundente, el cronista fue por más e indagó a la blonda mucho más picante: “Pero ¿te gustaría que se te reconozca por haber estado tanto tiempo y haber pasado tantas cosas?”. La ex novia de Maradona redobló la apuesta y concluyó: “No es un reconocimiento de nada. Hay una ley que vos la podés tomar o la podés dejar. No es un reconocimiento. Esto depende de cada una. Cada mujer que se separa sabe que esto les corresponde a todas. No es un premio por haber estado con Diego. Esto les corresponde a todas”.