La movida Juntos por la Educación tuvo su versión neuquina

En diálogo con LMN, Bermúdez recalcó que "esto de haber tenido un año sin clases presenciales es algo que no está bien, que no se dio en ningún lugar del mundo. En otros lugares comenzaron las clases, hubo brotes, hubo contagios, pero se fue resolviendo dentro de la comunidad educativa, pero cero días de clases presenciales como ocurrió aquí no existió en ningún lado".