"La mujer tiene derecho a elegir la posición de parir"

El largometraje se podrá ver hoy en Neuquén y seguirá de gira por algunas ciudades del Alto Valle y la cordillera (ver agenda).

Antes del estreno en la ciudad, LM Neuquén dialogó con la realizadora audiovisual sobre el film, que busca mostrar lo que no se ve al momento de parir y una de las violencias más naturalizadas: la obstétrica.

¿De qué trata el documental?

Parir acompaña a tres mujeres distintas en el proceso del embarazo y el parto, que tienen un eje en común, que quieren que sea un momento feliz, que es lo que nos pasa a todas las mujeres y a las familias. También es una forma de exponer lo que pasa en el momento del parto dentro de las instituciones médicas, que es algo que no está mostrado.

También es una forma de visibilizar la violencia obstétrica…

Es como decimos ‘lo que no se nombra no existe’, y en la medida en que nombramos todos esos procedimientos, intervenciones, protocolos y empezamos a identificar que se transforman en situaciones violentas para el cuerpo de la mujer y el bebé, empezamos a encontrar miles de relatos de mujeres que dicen ‘a mí me pasó’. Es increíble, porque algo que parecía que no existía, de repente, es moneda corriente. Porque empezamos a conceptualizar todas esas situaciones como violencia obstétrica y eso es lo más importante de todo: empezar a identificar esa violencia, que es de las más naturalizadas e invisibilizadas de todas las violencias de género.

Como el caso de Agustina Petrella, la mujer que realizó la primera demanda por violencia obstétrica…

De alguna manera, para nosotras es un ejemplo porque fue muy valiente y se atrevió a hacer la denuncia. Pero su caso es absolutamente normal, el relato de cómo quiso planificar, presentar un plan de parto, que además está avalado por la ley. No es que las mujeres de repente venimos y pedimos, sino que la ley establece que la mujer tiene derecho a decidir las posiciones en las que quiere tener a su bebé, entre otras cosas. La amedrentaron con la presentación del plan cuando no es un capricho, sino un derecho.

¿Cómo surgió la idea de hacer el documental?

Surgió un poco a partir de mi experiencia personal, cuando quedé embarazada y empecé a indagar y a investigar alrededor del tema del parto y en cómo iba a tener a mi hija. Ahí empecé a encontrarme con un montón de información, donde de alguna manera me asustó, porque encontré situaciones y relatos de mujeres que hablaban de violencia en las salas de parto.

¿Qué avances y retrocesos hay en el ámbito de la salud en torno al parto?

En relación con el parto y el nacimiento, el sistema de salud todavía trabaja en un paradigma absolutamente intervencionista, y lo que tiene que suceder es una transformación hacia un paradigma fisiologista (…) Debemos generar las condiciones institucionales y profesionales para que las mujeres puedan atravesar ese momento con la mayor paz y tranquilidad que se merecen. Todo eso está establecido en la ley de parto respetado, que está reglamentada. Parte del documental está filmado en la maternidad Estela de Carlotto, ubicada en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Es bastante nueva, tiene alrededor de tres años, y fue creada bajo la impronta de la ley. Es una maternidad modelo, es pública y ahí los profesionales tienen otra formación, entonces se ve que este modelo es posible.

Presentaciones en la región

Lunes 17

A las 20, en el Cine Teatro Español de Neuquén

Martes 18

A las 18, en El Andén de Cipolletti

Miércoles 19

A las 19:30, en el Teatro de La Estación de General Roca

Jueves 20

A las 14:15, en la Escuela N° 111 de Villa Traful

Viernes 21

A las 19, en la Escuela Municipal de Arte La Llave de Bariloche

Sábado 22

A las 16:30, en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón.