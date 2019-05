La Muni desmintió que se arrojen residuos patógenos al CAN

El edil había sostenido, en diálogo con este medio, que el contrato de concesión del CAN no admitía la posibilidad de que Cliba hiciera acuerdos con terceros, mientras que también había indicado que el decreto 494/18 del intendente Quiroga prohibía el ingreso de la basura de los hospitales y centros de salud al CAN.

Al respecto, Gutiérrez aclaró que los residuos patógenos son tratados en Parque Industrial. “Tenemos un horno especial que está habilitado por la Provincia. Es de última generación y cuenta con dos cámaras, mientras que también hace el lavado de gases y humos. Cumple con todos los requisitos impuestos por las normativas sanitarias y, luego del proceso de incineración, las cenizas sí son utilizadas como relleno en el Complejo Ambiental, pero no se entierra sin tratamiento”, precisó.

Aseguró que “ningún generador, transportista o encargado del tratamiento de residuos se va a arriesgar a romper las leyes vigentes”, por la rigurosidad de la norma y el riesgo de estos desechos para la salud humana. Y señaló que el contrato entre la Municipalidad y Tecsan SA no incluye cláusulas que le prohíban a la empresa trabajar con terceros.

Qué dice la normativa

El decreto 494/18, emitido por el intendente Horacio Quiroga a mediados del año pasado, establece que al CAN no pueden ingresar “escombros de construcción, residuos voluminosos, de aparatos eléctricos y electrónicos, cubiertas, patógenos, industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables, radioactivos, contaminantes, explosivos y/o que resulten peligrosos a criterio de la contratista y/o la Municipalidad”, sin el tratamiento correspondiente. Según Gutiérrez, Cliba cumple con estos requisitos.

