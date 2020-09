La Muni extendió los horarios en los centros de transferencia

El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad, Cristian Haspert, dijo que vieron la necesidad de los vecinos de utilizar usar el servicio, que desde abril estaba hasta las 14, por eso desde el martes se extendió el horario hasta las 18. “Veíamos que como no llegaban a tiempo, descargaban en calle Tronador a metros del río y se hacía un basural clandestino. Recordemos que en la ciudad las multas son muy elevadas y en el caso de ser una empresa, el juez de Falta puede quitarle la licencia comercial”, agregó.

Haspert dijo que excepto el de la calle José Rosa 750, tanto el de Boerr y Tronador como el de Godoy y Novella permanecen abiertos al público. “El de José Rosa está cerrado. Tenemos personal de riesgo en el área y tenemos que seguir cuidándonos”, indicó el funcionario municipal.

En declaraciones a LU5 advirtió que “tenemos que ser responsables con el resto del ramaje que se poda, no lo podemos dejar en la vereda ni tirar en frente de la plaza o del vecino y estar generando microbasurales permanentemente. Podar el árbol en Neuquén y dejar las ramas en la vereda es motivo de una sanción”.

El subsecretario de Limpieza Urbana solicitó a los vecinos que separe en origen entre secos y húmedos. Pueden llevar cartón, plástico o vidrio de forma separada y ponerlos en contenedores diferenciados en los centros de transferencia.

“Todos los días levantamos una cajuela de 20 metros cúbicos. Lo que más lleva separado el vecino es el cartón, que va a parar a las emprendedoras del complejo ambiental. Además de que aportan al medio ambiente es un aporte para las personas que trabajan en ese lugar”, añadió.

Instó a los vecinos para que cumpla con las normas sanitarias a la hora de ingresar a los predios, con el uso del barbijo y el respeto por el distanciamiento social. Dijo que con el horario reducido ingresaban alrededor de 350 vehículos y estimaba que se podría duplicar con la extensión del horario de atención.

https://twitter.com/MarianoGaidoOk/status/1308525166029307907 #CiudadMásLimpia

Los Centros de Transferencia son fundamentales en la ruta de la basura, por eso incorporamos contenedores donde cada tipo de residuo tiene su lugar y destino.

Además, ampliamos días y horario de atención.#Hoy, con el equipo de @MovyCiudadano Tronador y Boerr pic.twitter.com/RJSAMcqvET — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) September 22, 2020

El efecto covid

Haspert recordó que “la Municipalidad también ha sufrido contagios, ha sido de pleno conocimiento, y tenemos que cuidar a los de riesgos dentro de los equipos de trabajo”. Explicó que en un momento eran unas 40 personas dentro del área abocadas a la desinfección y que actualmente cuenta con el 70% del personal.

“Volvimos a trabajar en diferentes turnos. Tenemos dos equipos que vamos rotando por si en uno hay contagio el otro puede seguir trabajando sobre la limpieza en la ciudad”, indicó a LU5.

p04-f02-cristian-haspert.jpg

“Uno no se tiene que relajar, uno pasó por esto. Tuvimos cinco compañeros en el área contagiados, al mismo momento cuando me contagié yo. Algunos la pasaron muy mal, pasaron por todos los síntomas. Lamentablemente, el día que a mí me daban el alta, fallecía el papa de un compañero de trabajo por Covid”, se lamentó Haspert.

Advirtió que esta situación nos va a pegar cada vez más de cerca en la medida en que los vecinos no extremen los cuidados. “Primero lo veíamos en otros países, después en Buenos Aires, luego llegó a Neuquén y sabemos que los números no son los mejores”, cerró el funcionario.