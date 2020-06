Debido a la circulación comunitaria del coronavirus en la capital neuquina, desde el municipio llevarán el programa “Cuidarte está en tus manos” a los hípers, comercios y grandes superficies para concientizar a la población que no hay que relajarse en el uso correcto del tapabocas y por el respeto del distanciamiento social .

“La iniciativa es concientizar a los y las ciudadanas que el cuidarse está en sus manos, con el correcto uso del cubreboca, del distanciamiento social, y que no haya saludo corporal. Sumamos esta actividad que hacemos en la calle, en supermercados y mayoristas, donde vamos a colocar la cartelería para reforzar estas medidas”, sostuvo Pasqualini en declaraciones a LU5.

Señaló que serán rigurosos en el cumplimento de estos medios de prevención. Recordó que para quien no utilice tapabocas tanto en la vía pública como en comercios, la multa es de 15 mil pesos; en tanto que para aquel local comercial que permita el ingreso de personas que no cumplan con la medida, la multa es de 250 mil pesos y clausura.

La funcionaria observó que después de 100 días de cuarentena la ciudadanía se empezó a relajar y usaban los tapabocas debajo de la nariz, siendo que no cumple ninguna función. Tampoco se estaban respetando los dos metros de distanciamiento social. Por eso, de las calles llevarán este programa a los comercios porque estas “conductas nos ponían en algún lugar de riego”.

La secretaria de Capacitación y Empleo recordó que el panorama era diferente hace tres semanas cuando no estaba declarada la circulación comunitaria. “Ahora los números no nos están acompañando. Pero algunos descuidos nos colocaron donde estamos hoy” por eso “más que nunca hay que tomar estas medidas porque si yo me cuido, lo estoy cuidando al otro”.

Señaló que “veníamos recorriendo un camino que había permitido cierta flexibilización económica que también era necesaria. Hoy los números nos colocan en otro lugar”.

La funcionaria recomendó no salir de los hogares a menos que sea extremadamente necesario para evitar que se propague el Covid-19.

“Creo que los contagios que se dispararon porque hubo gente que hizo cosas que no estaba permitido. Lo de Balsa Las Perlas no ha sido gratis a las neuquinas y los neuquinos. Las reuniones sociales están totalmente suspendidas, en función de que cuando se hicieron, y no estaban permitidos, nos colocaron a los neuquinos en la situación que tenemos hoy”, cerró Pasqualini.