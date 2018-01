La nafta es más barata en el oeste que en el centro

Este diario realizó un relevamiento por algunas estaciones de servicio de Neuquén y corroboró que el valor del combustible varía, con unos centavos de diferencia, dependiendo de la marca elegida como de la ubicación de la estación de servicio.

En la zona céntrica se registran los precios elevados, mientras que en la periferia, y sobre todo en el oeste de la ciudad, se puede conseguir el combustible a un costo más económico. El último aumento osciló entre el 4 y el 5 por ciento, según la estación.

“Cada vez más caro, eso es lo primero que me dicen, pero están todos resignados ya. A veces eligen pagar más acá por la mejor calidad”, dijo Yohana, estacionera de la Axion de Doctor Ramón y Brown.

Entre las estaciones de servicio con los precios más altos se encuentra la Shell de Belgrano al 1100 y la sucursal de Axion sobre Dr. Ramón. En la primera locación, la nafta súper cuesta $18,94 el litro. El mismo producto frente a Coto se paga $18,81.

YPF, que abastece cerca del 55 por ciento de la demanda nacional, en general tiene los precios más bajos. La nafta súper en la petrolera de bandera cotiza a $18,63; la infinia está a $21,20, el diésel 500 cuesta $20,37; e infinia diésel llegó a $22,98 con el aumento. A diferencia del resto de las marcas, YPF tiene los mismos precios en todas sus estaciones.

La nafta premium Podium, que en la Petrobras cercana a Cipolletti se comercializa a $21,16, en las estaciones de la marca ubicadas en la zona céntrica se puede encontrar a $21,30 como a $21,50.

Salvo en las YPF, las estaciones del oeste tienen precios más bajos que las del centro.

La estación Axion de San Martín al 4200 tiene el precio de la nafta súper similar a YPF, a $18,63. Esto es una rebaja de31 centavos por litro respecto del valor publicado por la misma empresa en su local del Alto.

“Honestamente, esto no puede ser. Yo no voté al presidente Macri, pero de todas maneras me siento decepcionado”, dijo Oscar, cliente de la YPF de Collón Curá y Belgrano.

No es bien recibido

Adrián y su esposa viven en Plottier y deben viajar todos los días a Neuquén por trabajo. Hace dos años gastaban por mes unos 2000 pesos. Hoy lo superan por más del doble. “Somos los primeros afectados. Ahora estamos en el orden de los 4500 a 5000 pesos por mes”, se quejaron. Agregaron que el hecho de que hayan sacado la obligatoriedad de informar a la sociedad de los aumentos es algo “malísimo para los consumidores”.

“Ahora ni siquiera te informan previamente, te enterás de los precios al llegar (a la estación). Hasta eso perdimos: el derecho a saber antes”, opinaron.

Juan, estacionero de la YPF que se encuentra en Collón Curá y Belgrano, manifestó que la gente está muy molesta con los aumentos. “No se entiende por qué han subido. Ni siquiera nosotros entendemos cómo va a ir esto de la diferencia de precios en cada estación. Pero, a pesar de todo, la gente carga igual”, indicó.

Según estiman desde el sector, se espera otra recomposición en los valores antes de que termine el trimestre.

ONLINE

Una aplicación compara los precios en todas las estaciones de servicio

El relevamiento de LM Neuquén corroboró que los precios que muestra la aplicación Precios en Surtidor, salvo para la empresa Shell, coinciden con los de las estaciones. Esta app, desarrollada por el Ministerio de Energía de Nación, permite consultar el precio de nafta, gasoil y GNC de todas las expendedoras, además de saber la ubicación de cada estación de servicio. Así se puede realizar una comparación continua de dónde conviene cargar combustible, sin necesidad de salir del hogar. La información se actualiza diariamente a partir de registros oficiales, gracias a la creación de un sistema de monitoreo online que obliga a las empresas a informar cualquier cambio en sus valores durante las ocho horas posteriores a su aplicación en los surtidores.

La app se encuentra disponible para todas las marcas de celular. Los precios se pueden consultar también por la web a través de la dirección www.preciosensurtidor.minem.gob.ar.

Otra vez conviene tener autos con GNC

NEUQUÉN

Tener un equipo de GNC volvió a ser una opción a evaluar para bajar los gastos en combustible. Aunque la rentabilidad del sector se perjudicó a partir de la quita de subsidios al gas a mediados del año pasado, con la nueva configuración de precios de los combustibles vuelve a ser conveniente usar GNC.

Hasta ahora estaba parada la colocación de equipos de GNC, pero se espera una reactivación a partir del nuevo esquema de precios de los combustibles líquidos.

El metro cúbico del fluido cotiza a poco más de mitad que el litro de nafta. En la estación de Aspro de Bahía Blanca y las vías del tren, el metro cúbico está a $11,50.

Sebastián, uno de sus estacioneros, comentó cómo el caudal de gente que atiende se mantuvo en los últimos meses, ya que “quien tiene los equipos los utiliza”. “Lo que no se ve son equipos nuevos, no ves que la gente convierta el auto a GNC. El que lo tiene lo sigue usando porque sigue habiendo diferencia”, dijo.

En tanto, en la estación Petrobras de Perticone al 2400 el GNC se encuentra a $10,90. “Hasta el día de hoy sigue siendo lo más barato. Hace dos días aumentó casi un peso, pero vos imaginate: gasto 120 pesos de acá a Zapala. Ni el colectivo sale eso”, enfatizó Martín, un remisero que logra ir a visitar a su madre seguido hasta Loncopué gracias al ahorro.

Una carga para un tubo de 10 litros ronda los $115. Un tanque completo de gas, que por m3 rinde parecido al litro de nafta, se consigue por la mitad del precio.