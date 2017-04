La NASA apunta a llegar cerca del Sol

Se trata de la Solar Probe Plus (SPP), una misión en desarrollo que está planificada para su lanzamiento en 2018 y que logrará acercarse a 5,9 millones de kilómetros de la superficie del sol, la fotoesfera. Para hacerlo viajará a 725.000 km/h, una velocidad que es tres veces superior a la que logró la sonda Juno. La sonda dispone de un diseño que le permitirá soportar cerca de 1400 grados centígrados y que está basado en una construcción en forma de “frisbee”, con una espuma de carbono especialmente ligera, ya que el 97% de su estructura es aire.

Se espera que el calor extremo generado por el Sol a esa distancia pueda ser disipado gracias a ese singular escudo que protegerá los instrumentos para que puedan operar con normalidad y realizar los experimentos que ayuden a explicar diversos fenómenos solares. La estructura, de hecho, no sólo está preparada para esas altísimas temperaturas, sino también para posibles variaciones igualmente dramáticas, que harán que tenga que soportar cerca de 130 grados bajo cero en sus pasadas por Venus, para moderar su velocidad de aproximación al Sol. Esta misión tendrá como objetivo principal el estudio de los campos magnéticos, de las partículas de plasma y de la dinámica de los vientos solares, pero ayudará también a develar otro misterio muy especial: la corona slar (la atmósfera que se ve alrededor del Sol en un eclipse) está a mayor temperatura que la superficie. Eso desafía las leyes de la física, y la SPP podría dar luz a las razones por las que esto ocurre. Para los responsables de la misión esta sonda irá a “una región en la que nunca jamás hemos estado antes. Hay magia ocurriendo allí”, aseguran los científicos.

Se sabe que el Sol puede sufrir potentes tormentas que pueden llegar a la Tierra y causar estragos en las comunicaciones y en las redes eléctricas. Hoy la pregunta ya no es si esto ocurrirá o no, sino cuándo ocurrirá. La Solar Probe Plus tratará de prevenirlo.