La NASA, envuelta en polémica por OVNIS

Aunque la gran duda de si existe vida fuera de la Tierra aún es algo que no se puede corroborar al cien por ciento, es un hecho que las versiones distintas sobre lo que ocurre en el espacio o en el cielo de nuestro planeta siempre están ahí para causar polémica y expectación, como lo ha hecho el relato de un ex trabajador de la NASA.

John Lear, ex piloto de la NASA, aseguró que tuvo contacto con ovnis, así como tecnología secreta relacionada con extraterrestres, además ya había hablado de sus conexiones con estas teorías en otras ocasiones sobre la vida en otros planetas. El ex piloto ha afirmado que existe una base extraterrestre en la luna, por lo que muchos los criticaron y lo llamaron loco, mientras que otros consideran que habla de temas que muchos prefieren ignorar

“En 1985, vi tecnología que ni siquiera podrías imaginar. También vi seres que no parecían humanos en la misma área donde se estaban probando estas tecnologías avanzadas. No tengo ninguna duda en mi mente de que son extraterrestres”, relató el expiloto en una entrevista con The Jeff Rense Program