Sus comienzos en la actividad se dieron después de haberse recibido de la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata, cuando uno de sus amigos, que ya trabajaba en un estudio, la tentó con una oferta laboral. “El estudio acababa de firmar un contrato con Televisa para hacer adaptaciones de algunos de sus productos televisivos al formato de videojuego. Por lo que necesitaban tener a alguien que los ayudara a trabajar en la narrativa de sus productos, y fue así como decidieron contratarme como guionista”, comentó.

Contó que fue un importante período de aprendizaje porque en ese momento no había mucha gente que se dedicara a esa tarea. “A fuerza de ensayo, prueba y error fui aprendiendo qué cosas funcionaban y qué cosas no”, dijo.

Mientras daba sus primeros pasos en la industria, se encontró con que existían diferencias en la elaboración de guiones para cine y para videojuegos. “La diferencia más clara es el tema de la interactividad. Un jugador espera que sus acciones dentro del juego tengan consecuencias en el desarrollo de la historia, algo que no sucede con el guión audiovisual”, detalló.

Con diez años de trayectoria, Calducci tiene un currículum más que envidiable: trabajó en proyectos para PlayStation, Nintendo DS, Wii y Xbox, así como también en juegos sociales de Facebook.

“Cada plataforma fue un salto hacia adelante que requirió de una gran capacidad de adaptación. Ese dinamismo es lo que más me apasiona de mi trabajo. Siempre me encuentro aprendiendo y me cruzo con personas que pueden enseñarme capacidades nuevas. No hay modo de que este trabajo sea monótono y aburrido”, manifestó.

Sobre su futuro, aseguró que su meta es profundizar su crecimiento y continuar con su aprendizaje. “El desafío más interesante es buscar modos de contar sin contar”, dijo.

Puntualizó que existe una serie de aspectos subyacentes que hacen que elaborar guiones para cine y videojuegos sea muy distinto. Por eso tiene que exprimir al máximo su creatividad. “En un videojuego es común que un jugador ‘pierda la vida’ y tenga que repetir nuevamente una parte de la historia. Crear un contexto donde esta repetición tenga sentido muchas veces es un desafío enorme”, contó.

Dentro de los guiones audiovisuales, la premisa es “contar sin decir lo obvio”, mientras que en los videojuegos se da a la inversa porque se trata de sólo un aspecto del producto final. “La narración es una de las muchas capas con las cuales se relaciona el usuario, por ende, a veces requiere hacer uso de la obviedad o exige que el mensaje sea más directo”, precisó.

Mencionó que la narrativa ya no está sujeta sólo al videojuego, sino que con el crecimiento de las redes sociales se expandió. Se enriquece con el aporte que hace la comunidad a través de webs y páginas dedicadas al contenido de títulos de distintas consolas.

“Al principio ambos medios eran muy parecidos y lo único que las diferenciaba era la interactividad, pero hoy en día son completamente diferentes. Tienen lenguajes distintos y muy pocos puntos en común”, detalló. Explicó que el desarrollo de las tecnologías de realidad virtual o realidad aumentada se centra especialmente en la experiencia sensorial del usuario.