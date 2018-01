La ex chica de Combate se despachó de lo lindo en un móvil de Los ángeles de la mañana y aseguró que la “bajaron” de Tardes nuestras, el ciclo que conduce la modelo por Canal KZO. Viciconte contó que estaba invitada y 30 minutos antes de la hora pactada le pidieron que no fuera.

“Yo estaba invitada al programa de Nicole y me bajaron minutos antes. Me dijeron que era el cumpleaños y que iban a cambiar la rutina”, reveló Mica.

La ex participante del “Bailando 2017” mostró su disgusto con la situación: “No pasa nada, está todo bien, pero fue media hora antes... No sabés lo que me insistieron para ir, pero después de eso que me cancelaron, nunca más me llamaron”.

Por otro lado, dejó ver que aún sigue enojada y aseguró que ahora no tiene intenciones de estar en ese programa.

“No me interesa ir, está todo bien. Dije que sí, porque me insistieron, y después se dio de baja y ya está, ahora no quiero ir”, explicó la rubia. De todos modos, agregó que si la volviesen a invitar no iría. Además, Mica confesó que no le gusta el programa de la ex de Poroto Cubero.

La incómoda situación con Nicole data de octubre pasado (cuando comenzaron los rumores de affaire entre Poroto y la rubia) pero recién ahora Viciconte decidió sacar a la luz el polémico tema. Lo llamativo de la revelación de la ex Combate es que decide despacharse ahora contra Nicole luego que Ángel de Brito revelara que Cubero y ella pasaron Año Nuevo año en Mendoza. “Mica y Fabián estarán en la fiesta en una quinta”, había informado el conductor el 31 del pasado año.

“Nunca arrancó nada, nunca pasó nada. Nunca comenzó nada, no hay nada”, le dijo Mica a Nosotros a la mañana luego de que aparecieran fotos de ambos en Mendoza.

Al ser consultada sobre si le gustaba Poroto, Mica reconoció: “Siempre dije que me parece un lindo hombre, pero estoy disfrutando la soltería”.