La nieve fue la protagonista del día en Neuquén

Pero esta vez la nieve se hizo presente, de manera silenciosa y de madrugada, pintando de blanco las calles, los techos, los autos y los árboles, aunque la magia duró un par de horas.

Comenzó a caer cerca de las 3 de la madrugada, después de una intensa llovizna que parecía que no terminaría nunca. Copos densos, pero a la vez livianos fueron acumulándose de a poco hasta cambiar completamente el paisaje.

A través de las redes sociales, los neuquinos comenzaron a compartir rápidamente el fenómeno climático, un poco inusual para la zona del Alto Valle, pero que cada tanto se repite, de acuerdo a los caprichos del clima.

Y no faltaron las selfies, los muñecos de nieve, las llamadas a los familiares, ni la alegría de los chicos que fueron despertados por sus padres bien temprano para que no se perdieran el espectáculo. No podían dejar de presenciar aquel paisaje tan mágico como atípico.

Fue, durante casi toda la mañana, el comentario obligado en oficinas, comercios, cafeterías con las preguntas que se repitieron una y otra vez: ¿Seguirá nevando? ¿Se repetirá?

Por desgracia para muchos, la nevada no duró demasiado porque fue reemplazada nuevamente por la llovizna persistente que había mojado tanto el día anterior. Por eso, las calles rápidamente se lavaron y solo en las bardas y en los sectores más altos de la ciudad mantuvieron los manchones blancos durante un poco más de tiempo.

El fenómeno climático afectó a buena parte del territorio neuquino, como durante la última ola polar que se había registrado durante el otoño, aunque en esa oportunidad el único sector del mapa que no había sido bendecido con la nieve fue la zona de los valles. Esta vez los anuncios no fallaron. Y -al menos por un tiempo- los pronósticos de invierno volverán a ser creíbles.