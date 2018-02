La obra de la calle Láinez preocupa a los comerciantes

“Perdimos a los clientes ocasionales, a los que pasan por la calle mirando y se paran a ver la vidriera, porque nos plantaron una casilla en la puerta” explicó Yanina, vendedora de la tienda de ropa.

Ana Paula y Lucía, que trabajan hace más de un año en otro local de indumentaria de la zona, contaron que si bien las ventas siempre bajan en esta época, “este año está demasiado tranquilo”.

Jorge, el dueño de una armería, aseguró que el cierre de la calle fue intempestivo. “Yo me enteré 12 días antes”, aseguró. “Cerraron y ahora trabajan a un ritmo cansino: los fines de semana no trabajan, tampoco en carnaval. La obra era de un mes, y ya casi lo cumplimos y no va ni la mitad”, comentó, visiblemente enojado por la situación.