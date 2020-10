La ocurrencia de Schwartzman, que no pierde el humor ni en la peor derrota

La tercera no fue la vencida para Diego Schwartzman . No se cumplió el viejo adagio. El Peque que está teniendo un año soñado (también disputó las finales del ATP Córdoba y el Masters 1000 de Roma ), se topó con otro top ten Alexander Zverev (7°) el favorito que lo derrotó por un contundente 6-2 y 6-1 para quedarse con el ATP 250 de Colonia 2.

No obstante se tomó con humor la derrota y en el momento de la ceremonia de premiación hizo una broma. El micrófono instalado en la premiación para hablar estaba colocado a una altura importante. Diego fue el primero en pasar al frente -como suele ser habitual para los segundos en las finales de los torneos- y riéndose y luego de acomodarlo, expresó: "Es para Sascha (el apodo de Zverev), ja". Luego elogió a su rival que "estuvo mejor en el día de hoy, muy sólido.

"Felicito a todo el equipo de Zverev y al mío, con mi novia. A ellos que han estado conmigo desde hace tres meses. No es sencillo. No es fácil. Hoy no se medio. Ha sido un muy buen torneo. Felicito a los organizadores, de hace un certamen con una situación tan difícil. Somos afortunados de poder jugar estos torneos. Gracias por el esfuerzo a todos", agradeció.

https://twitter.com/Tenis_Central/status/1320455488107065347 A Diego Schwartzman le quedó un poco alto el micrófono y se lo tomó con mucho humor #Bett1HulksChampionshippic.twitter.com/VjTzVoiHTW — Tenis Central (@Tenis_Central) October 25, 2020

El comienzo fue el único momento en el que El Peque estuvo en partido, mantuvo su saque y amagó dar pelea. Pero promediando el match, cuando disponía de la chance de equilibrar el juego en 3 , no pudo sostener su saque y permitió el primer quiebre de Zverev quien luego sumó un nuevo game con el servicio de su rival para adelantarse 5-2. De esta manera, en 38 minutos de juego, el segundo preclasificado del certamen consiguió quedarse con el parcial por 6-2.

El segundo parcial tuvo la misma tónica, con Schwartzman firme en el inicio, hasta que el local encontró un resquicio y encaminó la definición. Zverev encontró la fórmula cuando devolvía y alargaba el punto. Así se adelantó rápidamente 5-1 con quiebres y cerró doblando otra vez al porteño (6-1) quien nuevamente se quedó con las ganas de levantar el primer trofeo de la temporada.

El teutón sumó su décimo tercer trofeo de su carrera y el segundo de forma consecutiva en Colonia, ya que se había consagrado en el mismo certamen la semana anterior, cuando también se celebró el ATP 250 de la ciudad alemana. El pasado 18 de octubre, Sacha había vencido al canadiense Felix Auger-Aliassime por doble 6-3 para quedarse con el torneo.

El argentino actual número 9 del mundo disputó este año las finales del ATP de Córdoba, que perdió contra el chileno Cristian Garín, y del Masters 1000 de Roma, donde no pudo frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, tras eliminar en la instancia anterior a Rafael Nadal (2) por primera vez en su carrera.

Luego de un histórico Roland Garros, donde llegó a las semifinales, se ilusionó con lograr el título en territorio germano, ya que los antecedentes frente a Zverev lo aventajan con dos triunfos y una derrota (le ganó en Kitzbühel en 2014 y en el US Open 2019, pero cayó en el Masters 1000 de París de 2018). Sin embargo, ahora el historial quedó igualado entre los tenistas

Schwartzman suma siete finales en su haber y tres títulos: Estambul 2016, Río de Janeiro 2019 y Los Cabos 2019.

La agenda del Peque continuará en Austria, ya que en el cuadro del ATP 500 de Viena (1.550.950 euros) el sorteo estableció que debutará ante Dusan Lajovic en la ronda inicial, que comenzará este lunes. El porteño surgido de Náutico Hacoaj comenzará su participación en el certamen que se jugará sobre superficie rápida y bajo techo ante el serbio (25), un rival al que le ganó tres veces, en Estambul 2017, y las ediciones 2018 y 2020 del Abierto de Australia, y con el que perdió en una ocasión, en la serie de Copa Davis jugada en el predio de Tecnópolis en 2015, que Argentina le ganó a Serbia.

En el caso de avanzar a los octavos de final, el Peque se encontraría con el ganador del cruce que animarán el polaco Hubert Hurkacz (31) y un tenista surgido de la clasificación.