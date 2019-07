La odisea de enfrentar las bajas temperaturas sin gas

“En esta época de tanto frío, mis hijos se enferman mucho, están con bronquiolitis, broncoespasmos y la más pequeña, de 9 meses, tiene neumonía”, explica a LM Neuquén la mujer que hace más de diez años vive en la toma mientras echa otro leño sin soltar a su hija, dejando apenas abierta la puerta para que entre un poco de aire.

“Pasar el invierno acá es durísimo, por eso estamos a full con la leña encendida. Sé que no es bueno tenerla prendida la mayor parte del día por los chicos, pero sino se me enferman”, aclara la mujer, que ocasionalmente trabaja como empleada doméstica.

Explica que tiene leña suficiente para enfrentar los fríos un par de semanas más. “La conseguí cuando el Municipio distribuyó en el barrio. Si no nos queda más leña hay que conseguir una camioneta, ir al río y conseguir lo que queda”, confiesa.

Para cocinar utiliza una garrafa que le dura aproximadamente un mes. “Se consigue en el barrio a 400 pesos, por eso solo la uso para cocinar lo justo y necesario porque la plata no me alcanza”, asegura. Y lamenta que el barrio no tenga la conexión de gas: “La habían prometido el año pasado pero hasta ahora no pasó nada”.

Sentado en un desvencijado sillón cerca de una estufa eléctrica, Ricardo trata de entrar en calor en su casilla de madera antes de irse al centro, donde tiene que terminar de pintar un comercio.

Tiene 33 años y vive con su mujer y su hijo de 6 desde hace más de una década en 7 de Mayo, después de hacerlo en lo de su cuñada en el barrio Belén. “Pasar el invierno es durísimo aquí, se siente mucho el frío”, comenta. Y señala la estufa a leña que está en un rincón de la pieza. “La encendemos lo justo y necesario porque a veces es difícil conseguirla”, precisa.

Sabe que mantener encendida la estufa a leña durante las noches no es lo mejor por las consecuencias fatales que puede ocasionar. “No la apagamos hasta que queda el tronquito, gracias a Dios no pierde humo”, dice y agrega que en ciertas ocasiones también prenden la estufa eléctrica. “Nosotros estamos colgados de la electricidad, hicieron la red pero no la han habilitado todavía”. Para ejemplificar cómo combaten el frío, confiesa que su mujer y su hijo “duermen con cinco frazadas y con la ropa puesta”.

Un enjambre de cables conforma la postal que ofrece el cielo en este sector de la ciudad. “Acá es común que se quemen las casillas”, cuenta. Agrega que hace unas semanas “se quemaron dos casillas, quedaron las dos familias en la calle, una por problemas de electricidad dejó la estufa prendida y la otra por la estufa a leña”.

Dice que la garrafa de diez kilos que utilizan para cocinar les dura poco más de un mes y medio. “En el barrio la consigo a 400 pesos, algunas están 500 pesos. Nos dura ese tiempo porque prácticamente no estamos a la mañana y al mediodía. La hacemos rendir. Para el mate tenemos la pava eléctrica”, comenta.

“Todos acá sabemos que inhalar monóxido de carbono es realmente un peligro”, comenta Fabián en la puerta de su casa, donde vive con su familia desde hace trece años. “Nos calefaccionamos con la salamandra hasta bien entrada la noche, hasta cuando nos lo pide el cuerpo por el frío”, precisa. Prefiere no calefaccionarse con algún aparato eléctrico “porque estamos colgados de la luz y ante cualquier problema eléctrico puede ocurrir una desgracia”.

En esta época del año, el gas natural se convierte en el bien más preciado de estas familias porque saben el peligro al que se someten a diario por las formas precarias que utilizan para calefaccionarse.

Un pedido que cumplió un año

Ricardo comentó que junto a otros vecinos de la toma 7 de Mayo presentaron hace un año ante las autoridades de Camuzzi “el pedido de conexión a la red de gas natural, pero hasta el momento no obtuvimos ninguna respuesta”. .

“Es tal la necesidad que hace unos días en una ONG se robaron una garrafa vacía”, contó.

La entrega de leña y de los bonos de gas

El subsecretario de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Municipalidad, Emanuel Riba, afirmó que son cinco mil las familias que no cuentan con conexión de gas natural en la ciudad.

“De ese total, 2200 familias están inscriptas en la tarifa social del servicio de energía eléctrica porque no tienen red de gas natural y ahorran hasta un 70 por ciento de la factura de luz. Son los que no están en la situación de ‘colgados’ del servicio eléctrico”, agregó.

Riba lamentó las limitaciones que el Municipio tiene para la distribución de los bonos de gas.

“La Provincia sólo nos entrega 100 bonos gasíferos por mes, una cifra que está muy por debajo de los 20 mil que dicen que reparten. Por supuesto que esos 100 bonos no alcanza para cubrir la demanda de las familias. Estamos hablando de unas cinco mil familias que no tienen conexión a gas natural en la ciudad”, explicó el funcionario municipal.

En tanto, sostuvo que el Plan Calor, que consiste en el reparto de leña, se encuentra vigente. “Este año creemos que vamos a llegar a más de tres mil familias con el reparto de leña. Entregaremos entre 50 y 70 kilos de leña durante esta época invernal a cada una de las familias”, precisó Riba.

