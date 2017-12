La oficina del futuro ya llegó a Neuquén

En una de las mesas principales se encuentra un hombre tipeando fervientemente sobre su computadora. Opuesto a él, una mujer habla por teléfono en portugués a la espera de una de las reuniones pautadas para el día. Otras tres personas mantienen una reunión en una sala privada. Se podría pensar que todos trabajan para la misma empresa, y que lo que ocurre no es más que un momento de sus operaciones habituales. Pero no, entramos a un lugar donde los compañeros de trabajo pueden no trabajar en la misma rama, ni empresa y ni siquiera en el mismo país. Un lugar donde una arquitecta, un informático o un comerciante comparten el alquiler de una oficina, muchas veces sin siquiera conocerse.

El primer espacio de coworking de la Patagonia se llama Malón, y está en pleno centro neuquino. Es una oficina comunitaria que no necesita de garantías ni contratos, a la que se puede pagar por utilizarla un día o el mes entero.

Abrió sus puertas hace poco más de un mes y cuenta con un espacio común para 22 personas, salas de reuniones, confitería y una zona de relax con modernos sillones de colores y vistas panorámicas.

Se presenta como un lugar desestructurado, libre y flexible. Un punto de encuentro para fomentar ideas de emprendedores como también una opción económica para quienes están cansados de trabajar desde sus casas o mantener reuniones con clientes en confiterías. La oficina ideal para los profesionales móviles, autónomos o para quien recién empieza.

3200 pesos al mes es el costo para hacer usar el espacio, internet y la impresora.

Punto de encuentro

“Veíamos que faltaban puntos de encuentro en Neuquén. Faltan lugares para desarrollar ideas, y creemos que acá hay futuro y gente con capacidades. Esto es una oficina para venir a trabajar. Si sos fotógrafo o emprendedor podes traer a tus clientes los días que necesitás, y no te preocupás por pagar la luz, internet ni impuestos”, explicó Nicolás Arias, uno de los referentes del espacio.

Los paquetes se arman en base a la cantidad de días que uno concurre. Por 3200 pesos al mes dan un pase libre de todo el espacio, uso de impresoras, internet de alta velocidad y lockers. Por 2000 pesos ofrecen 10 días de uso en cualquier momento que se necesite, de lunes a viernes de 9 a 19.

Nadia Giacinti, administradora de Malón, contó cómo las consultas para unirse en los próximos meses son múltiples y de todas las profesiones. “La idea es que cualquiera con la necesidad de una oficina lo pueda usar. En otros países es más aceptado, acá falta que se conozca para que la gente se anime. Pero ya hay muchos interesados”, añadió.

La idea está en crecimiento ya que para el 2018 tienen en marcha otro espacio, más grande por la calle Independencia, y la proyección de generar eventos como también workshops.

Si se viaja a Córdoba, Buenos Aires, París o Nueva York, un acuerdo internacional permite a los miembros activos utilizar otras oficinas compartidas de todo el mundo.

Tanto para quien venga por algunos días por negocios como para quien está empezando su empresa y necesite unas horas de oficina, abrió esta nueva y cautivante posibilidad en la ciudad.

Favorece el intercambio de ideas y el contacto con otros profesionales

Además de un lugar de trabajo, la premisa de los espacios de coworking se centraliza en hacer contactos empresariales, formar relaciones de colaboración e intercambio de ideas.

“Un chico que usa la oficina tiene locales de ropa, y desde acá maneja las redes sociales. El otro día estaba hablando con un desarrollador web que se sumó y terminó asesorándolo”, comentó Nicolás Arias, uno de los referentes de este espacio que abrió en el quinto piso del edificio de Avenida Argentina 480.