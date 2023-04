La OIEA, preocupada por la hostilidad en Ucrania

“Vi claros indicios de preparativos militares en la zona cuando visité la central nuclear de Zaporiyia hace poco más de tres semanas. Desde entonces, nuestros expertos en el lugar han informado con frecuencia que oyen detonaciones, que parece haber intensos bombardeos no lejos del lugar. Estoy profundamente alertado por la situación en la central”, señaló el líder de la organización a través de un comunicado oficial.

Según Grossi, su organización continuará presionando para que se establezca la protección de la central nuclear, para que no haya ataques contra ella, y para que la instalación no se use para realizar ataques. “Él continúa sus esfuerzos y negociaciones con Ucrania y Rusia”, señaló el OIEA al referirse a su director.

Tuit Organismo Internacional de la Energía Atómica planta nuclear Ucrania

A la vez, la entidad indicó que su equipo identificó daños extensos en las ventanas en la sala de turbinas de la cuarta unidad. El ente cree que eso no puede haber sido causado por las explosiones de minas terrestres, y su personal está tratando de averiguar la causa de esos daños. Al mismo tiempo, los profesionales cuentan con información que señala que las tropas que responden al Kremlin poseen armamento guardado dentro de las instalaciones de la central nuclear.

Luego de invadir Ucrania el año pasado, Rusia conquistó gran parte de Zaporiyia y luego se anexionó toda la provincia. La planta está en sus manos desde marzo de 2022. Incluso, hubo varias ocasiones en las que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remarcó su intranquilidad por la posibilidad de que se desatara una “catástrofe”. A fines de marzo, Grossi visitó la planta y advirtió de un aumento de las hostilidades militares.