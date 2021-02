Tras una serie de informaciones contrapuestas, finalmente la Organización Mundial para la Salud (OMS) avaló el uso de emergencia la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el Covid para mayores de 65 años, luego de que varios países europeos decidieran no hacerlo por falta de información sobre su efectividad y seguridad en ese grupo etario. En ese sentido países, como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega Suecia, Suiza, Polonia y Portugal habían anunciado que no aplicarían la vacuna a mayores de 65 años alegando que no hay suficientes datos sobre la efectividad del ensayo. A pesar de ello, el organismo recomendó la vacuna a “todas las personas mayores de 18 años sin límite de edad superior”.