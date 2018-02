La oposición le pegó a Quiroga por todos los flancos

“Nosotros vamos a analizar cuando estemos en comisión si aprobamos la prórroga o no”, consignó el concejal Alejandro Nicola, presidente del bloque del MPN, el segundo más numeroso después del oficialista de la alianza Cambiemos.

El tema todavía no encuentra una definición certera en su bloque. Además, se inclinó a remarcar que la responsabilidad de esta concesión no recae en el Deliberante. “El gobierno municipal está esperando que el Concejo le diga qué hacer, cuando sabe que debe llamar a una licitación pública”.

El concejal por el Frente Neuquino, Luis Durán, fue crítico al ser consultado sobre el asunto. Indicó que “el intendente esconde muchas cosas”. “En el tema del transporte, este Concejo viene sufriendo una desidia por parte del Ejecutivo. Necesitamos información para poder tratar algunos temas, y no se responde”, sostuvo.

El peronista Marcelo Zúñiga consideró que la incorporación de Pehuenche sirvió para desmonopolizar el transporte público, pero advirtió que la responsabilidad de la continuidad del contrato es del intendente.

“El intendente sentenció a los trabajadores. Dijo que es una fantasía que los salarios no pierdan su valor y que la gente gana lo que tiene que ganar”, dijo Patricia Jure, concejal del Frente de Izquierda.

Con sabor a poco

Para el principal bloque opositor, Pechi se encuentra “en otra órbita”. Después de escuchar el discurso completo del jefe comunal, Nicola planteó le gustaría que el intendente “aterrice en algún momento en la ciudad, porque realmente él plantea un mundo imaginario”.

Para el funcionario, muchos de los anuncios que Pechi presentó como logros de su gestión en la ciudad fueron infundados. Consideró que servicios que son responsabilidad del municipio, como la energía eléctrica, agua potable y cloacas, siguen con contratos de concesión sin firma alguna.

“Están claras las prioridades, el intendente va a hacer lo que le diga la Nación y cree que eso está bien. Nosotros vamos a seguir a la ciudadanía”, dijo María Eugenia Ferraresso, concejal del MPN.

“Discurso de la bronca”

“Este fue el discurso de la bronca. Realmente, que el intendente plantee que le falta apoyo es un sinsentido”, facturó el ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno de la provincia, Juan Pablo Prezzoli, quien asistió a la sesión inaugural en nombre del gobernador Omar Gutiérrez.

“El proyecto de la U9 se hizo realidad gracias al gobierno de la provincia, que fue el que pagó el complejo de Senillosa para que se pudiera hacer el traslado de los presos y de esa forma disponer del edificio en la ciudad”, remató.

Ediles en redes: en Twitter se siguió el acto

Por el pico del pájaro azul. Twitter está metido de lleno en la actividad de los políticos. Mientras Pechi Quiroga pronunciaba su mensaje en la inauguración de sesiones, los concejales oficialistas lo alababan y los opositores lo criticaban en tiempo real.

Libres del Sur, en equipo. La concejal Cecilia Maletti perdió menos tiempo que otros actuando en las redes durante la sesión, aunque sin desatender lo que allí sucedía. Retuiteó todas las críticas a Pechi que iba haciendo Mercedes Lamarca.

Zúñiga desmintió con los diarios dos tramos del discurso

NEUQUÉN

Una postal fuera de lo común regaló el concejal peronista Marcelo Zúñiga durante el discurso del intendente Quiroga en la apertura de sesiones del Concejo.

El edil levantó en dos oportunidades, en señal de protesta, tapas de diarios que desmentían tramos específicos del discurso del mandatario comunal. Las muestras se dieron frente al abordaje del precio del boleto de colectivo y de la situación de las tomas de tierras.

Pechi no dejó pasar la situación y paró la disertación para darle una respuesta al concejal. “Todo lo que digo está reflejado en la realidad, no en la tapa de los diarios”, devolvió el intendente.

Al término de la sesión, Zúñiga puntualizó que levantó los diarios para evidenciar que la realidad se contraponía a los planteos que estaba realizando Quiroga.

“Le mostré con las tapas el malestar que hay en los vecinos con respecto al aumento de la tarifa de transporte, y por otro lado, cuando mencionó las obras que se están haciendo en diferentes barrios, le mostré la tapa donde se planteaba que la ciudad es una de las líderes en cantidad de asentamientos en la Patagonia”, explicó.

Prezzoli le devolvió a Pechi la alusión al populismo

NEUQUÉN

Fuertes y reiterados ataques al populismo realizó Pechi Quiroga, una política con la que emparentó al Movimiento Popular Neuquino. Sin embargo, el ministro de Gobierno de Omar Gutiérrez, Juan Pablo Prezzoli, se desentendió de las críticas.

“El populismo no es de derecha ni de izquierda. A veces decir cosas para que te aplaudan los aplaudidores es ser populista”, contraatacó el enviado del gobernador a la sesión inaugural del Concejo.

“Hoy teníamos la expectativa de acceder a un discurso convocando a todos para trabajar por Neuquén, no excluyendo, no acusando y agraviando como sucedió”, devolvió Prezzoli frente a las palabras del jefe comunal que fueron aplaudidas por los presentes, la mayoría empleados municipales o del Concejo cuando no militantes sin cargo del oficialismo municipal.