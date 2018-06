La oposición le pide al TSJ que anule el veto de Pechi

El jueves, la votación contra el veto del intendente resultó 11 a favor y 5 por la negativa. Para revertir un veto se necesitan dos tercios de los votos, y la discusión se dio respecto de si ese porcentaje era sobre el total de concejales o de los presentes. El primer caso es defendido por Cambiemos, el segundo por la oposición.

Ayer, tanto unos como otros dieron sus puntos de vista en dos conferencias de prensa, donde lo más saliente fue el anuncio de que la oposición recurrirá el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que se expida sobre la cuestión.

Esto, dado que el viernes el tema fue pasado a archivo por la presidencia del Concejo, mientras que los bloques opositores entienden que la votación resultó válida.

“El pedido ante la Justicia se va a hacer en forma inmediata, lo están terminando los asesores legales y en cuanto esté listo lo presentaremos”, explicó el concejal del MPN, Alejandro Nicola. Por su parte, Marcelo Zúñiga (Unidad Ciudadana) precisó que se solicitará la nulidad del pase a archivo y la promulgación de la ordenanza que obliga a pasar por el Deliberante la autorización del aumento en el boleto de colectivo, que es lo que Quiroga había vetado.

“Es lo que se viene haciendo ante las insistencias frente a los vetos, y por eso el viernes ese pedido pasó a archivo”, justificó Guillermo Monzani, presidente del Concejo.

También se espera que el TSJ se exprese por la cuestión de fondo, lo que se conoce técnicamente como una “declaración de certeza”, que determine cómo se debe proceder en este caso y en los que se presenten a futuro. El jueves, los concejales del MPN, Unidad Ciudadana, el Frente Neuquino y Libres del Sur habían solicitado que esta presentación la haga la presidencia del Deliberante, pero Monzani no lo hizo y por eso el trámite ahora lo impulsa la oposición.

Enojo oficialista

Lo que sucedió en la votación del jueves generó todo tipo de versiones respecto de posibles internas en el bloque de Cambiemos, a partir de la llamativa ausencia de los concejales Francisco Sánchez y Jorgelina González al momento de la votación de la polémica. Esto, a partir de que si se hacían presentes en ese momento, la oposición no hubiese contado con los dos tercios de los votos.

Las especulaciones hablan de que existen resquemores en el primer caso por la conducción del bloque. En el segundo, se menciona un malestar de la UCR dentro del espacio que conduce Quiroga, que se habría traducido en el “olvido” de González a la hora de sentarse en su banca. Sin embargo, otras versiones indican que esto no es cierto y que la concejal es totalmente “leal” al intendente. Como sea, de lo que nadie duda es del enojo que tiene Quiroga por todo lo sucedido, ya que podría derivar en un gran problema para el municipio si la Justicia avala la nulidad del veto.

La historia del conflicto

El Concejo aprobó en marzo la derogación de la denominada “cláusula gatillo”, por la cual el Municipio y Autobuses Neuquén pueden incrementar en forma automática la tarifa, una vez que esta sobrepase el 10% de la estructura de costos.

En abril el intendente vetó la ordenanza, pero la oposición consiguió los dos tercios de los votos para eliminarlo y hacer que cualquier aumento deba pasar por el Concejo. Está en discusión la validez de esto y lo definirá el TSJ.

El último aumento estaba previsto para el 1° de junio y se tenía que aplicar por el acuerdo salarial celebrado con la UTA. El decreto para esto ya salió y estipula una suba de $1,50. Se aplicará independientemente de lo que falle el TSJ.

Qué dice la Carta Orgánica

En el texto del veto que el intendente envía al Concejo alude al artículo 76 de la Carta Orgánica, que reza sobre “dos tercios de los miembros presentes”, para decidir sobre el tema. Ese es el argumento que sostiene la oposición. Cambiemos habla de otro artículo, el 67, que refiere a que para conseguir ratificar una ordenanza se requieren “dos tercios (2/3) del total de sus miembros”. El oficialismo argumenta que siempre que se quiso insistir sobre un veto se aludió a este artículo, pero no es lo que hizo Pechi ahora.

