La pandemia agitó una guerra entre los verduleros

La idea surgió, además de la necesidad familiar de emprender, de que “no hay verdulerías en esa calle que es tan transitada”. Sin embargo, pese a que no les resultó ninguna ciencia, aprender el oficio del verdulero, es algo que aún van ganando con el tiempo. “Hay que acostumbrarse a ir temprano al Mercado Concentrador, saber elegir bien qué cantidad de frutas y verduras traer y encontrar un equilibrio entre las cosas de verdulería y las de almacén”, admitió.

Aunque al principio la idea era vender frutos secos y productos naturales, se encontró con que la realidad de la gente en crisis por la pandemia tiene otras urgencias. “No son una prioridad las nueces y las almendras y la gente elige llevar solo lo que va a consumir”, explicó.

Eso también lo han ido aprendiendo con el paso de estos meses, de la misma forma que se dieron cuenta “de que hay que estar siempre atento a la fruta y verdura para que no se pongan feas”.

Ofrecen combos que promocionan mediante sus redes sociales. Además, han encontrado en los verduleros que trabajan desde su casa, un respaldo para evitar que se pudra lo que no se vende. “A veces uno compra barato y no se vende como espera, entonces hacemos un intercambio con la gente que tiene verdulería en su garaje para que ellos no tengan que ir al mercado por pocos productos y a nosotros no se nos ponga fea la mercadería”, explicó.

-> La otra cara de la realidad

Al paisaje habitual de verdulerías de la ciudad se sumaron las de quienes decidieron abrir la venta en sus propias casas, ya sea desde una ventana o desde la facilidad de su garage. Sin embargo, esto generó cierto malestar entre los viejos verduleros del rubro, que catalogan a esta competencia como “desleal”.

“No nos molesta la competencia sana, porque de hecho uno también algún día empezó en el rubro. Lo que nos parece injusto es tener que competir con alguien que no paga alquiler, ni impuestos, ni los servicios propios del comercio”, admitió Olga, dueña de la verdulería “La Bella Frescura”, ubicada en la intersección de las calles Antártida Argentina y Rufino Ortega. Además, se preguntó: “Si no pagan nada de eso… ¿Por qué a veces tienen hasta más caro que nosotros que sí los pagamos?”.

Junto con su hermana Marcela, con quien atiende el local, admiten que les preocupa que nadie controle los nuevos emprendimientos, ya que perjudican la realidad de aquellos que llevan tantos años en el rubro. “Tendría que salir la municipalidad a ver si tienen las cosas como corresponde. Nosotros tenemos que tener el cuaderno siempre en regla, pagar un seguro, y hasta el porcentaje de las tarjetas de débito que nos obligaron a poner”, se quejó la mujer.

La crítica hacia estos emprendedores, está puesta en la vara desigual con la que se miden sus negocios. “Entendemos que surja de una necesidad, pero nosotros nos estamos empezando a fundir a costa de que ellos no pagan los impuestos”, explicó la comerciante.

Además, esta situación se suma al gran aumento que hay en el rubro de las verdulerías en los meses de agosto, septiembre y octubre, los meses más difíciles del año. “Está todo muy caro. Según el mercado hay falta de verdura. Pero desde hace meses que venimos viviendo a cero ganancia”, concluyó Olga.