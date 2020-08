"La pandemia no existe”, es la frase de latiguillo de un sector que está jugando a fondo con un teoría que, más allá de las contradicciones oficiales sobre cómo actuar ante el coronavirus, denota un negacionismo extremo que prioriza la reacción individual por sobre lo colectivo. Todos estamos hartos de la cuarentena. ¿Alguien no? ¿Puede alguna persona sentirse a gusto con el conteo de muertes, el show televisivo monotemático y las empresas que están cerrando todos los días? Hay cierto sector social que se nutre de otro marco teórico sobre esta realidad sanitaria, y que fundamenta un escenario de complot internacional, dominación social y un nuevo orden político y económico alrededor del Covid-19, factores que, según este pensamiento, la pandemia actuaría como una “cortina de humo”. Nadie puede negar que la economía se desplomó y que tal vez surjan nuevas formas de trabajo, quizás más precarizadas, emerjan otros rubros y de-saparezcan otros. ¿Será eso el nuevo orden? Se puede opinar distinto y señalar también que hay un aprovechamiento político (acaso no empresarial con el culto a la austeridad y al ahorro) sobre la cuarentena, y que se han tomado, quizás, medidas que no fueron las adecuadas y efectivas como se pensaban. Los políticos viven de encuestas y el humor social, pero decir que “la pandemia no existe” es una suerte de reacción agresiva a una herida narcisista. Un no poder controlar a este virus que, desde todo su lado oscuro de la imprevisibilidad ha jaqueado a las principales potencias del mundo. ¿Por qué Argentina debería ser diferente? Es cierto que hay un relato político e intereses cruzados por la grieta, pero profesar la negación es exponerse a una zona extraña, con la muerte sobre la espalda.