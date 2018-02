“Estamos diez puntos”, le comentó a LM Neuquén el dirigente neuquino tras concluir la inspección. “Argento nos dijo que este es un circuito en el que, sin hacerle nada, ya se puede correr”, comentó Pascal, orgulloso de la calificación que tiene el escenario centenariense, uno de los mejores del país. “Miramos todo el circuito y le mostramos las obras que estamos haciendo”, agregó.

Entre las más significativas destacó la “construcción de un playón de cemento donde se ubicará el camión de combustible y la gomería para que los carritos con nafta y gomas no suban por la piedra sino por el pavimento”. “Esta era una obra que nos habían pedido el año pasado y, por suerte, este año la vamos a terminar”, apuntó Pascal.

También destacó como otra de las obras de envergadura la colocación del tanque australiano nuevo en la curva dos “que le gustó mucho a Argento, porque en esta instalación están entrando como un millón de litros de agua para el riego”. “Además, el martes el Banco Provincia del Neuquén me entregó una orden para la compra de 500 paquetes de semillas para empezar la forestación. Todo lo que podamos empezar de acá al 11 de marzo lo vamos a hacer. Sabemos que estamos contra el tiempo porque además el clima no está acompañando y no podemos matar a la gente que está trabajando con este calor, pero vamos a terminar o dejar avanzado lo que hemos proyectado”, aseguró.

Otro de los agregados que presentará el circuito es “la colocación de más muñecos de goma en la continuación de la curva uno”. “Serán como cien metros más de defensa que vamos a poner”, comentó. Entre los trabajos de menor envergadura están el pintado del sector de pianitos y arrancar los yuyos que acumulan en algunos sectores de la pista y en el playón de boxes, extender un cableado para no usar el grupo electrógeno.

En cuanto a la venta de entradas y sus valores, Pascal anticipó que “esta semana se decidirán los precios”.

SE ABRE EL 2018

Viedma, con todo listo para recibir la primera fecha

Como viene ocurriendo en los últimos años, será el autódromo de Viedma el escenario de la apertura del campeonato del Turismo Carretera el domingo 18. A casi una semana del desembarco de la Máxima, el circuito ya está listo. Mañana al mediodía, en el Casino de Cipolletti, y por la tarde en Las Grutas, con la presencia del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y de pilotos del TC y del TC Pista, se realizará la presentación oficial.