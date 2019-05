La polémica del alambrado de Rincón Club sumó otro capítulo

El grupo de canotistas hicieron una bajada por el río " pararon en la orilla, quisieron salir con su canoa a cuesta por la calle pública y no pudieron porque la salida estaba bloqueada por el alambrado ilegal que mantiene el barrio privado", contó el concejal.

Baggio, que también aspira a la intendencia en las próximas elecciones en la ciudad, recalcó en que "Rincón Club hace más de 30 años que tiene paseo costero propio impidiendo el paso a los vecinos y vecinas de la ciudad. El año pasado cuando corté el alambrado me iniciaron una causa por daño y es la única que avanzó. Lo denuncia que yo presenté no tuvo ningún movimiento”.

Embed Que feliz me hace ver estas imágenes! Todos tenemos el legítimo derecho de disfrutas de las riberas de nuestros ríos. Basta de #AlambreILEGAL pic.twitter.com/LyvRi4JX7X — Pancho Baggio (@panchobaggio) 18 de mayo de 2019

“El fiscal Gerez hizo una pantomima de mediación con reuniones absurdas para dilatar el proceso de investigación y todo quedó en la nada. Llegó el fin de año, el alambre se reforzó y el country sigue ocupando la ribera del río y la calle pública en forma ilegal", puntualizó Baggio.

Consideró la situación como que "es un absurdo" aunque dijo que "no me preocupa que me lleven a juicio, estoy convencido de lo que hice y de lo que exijo".

corte alambrado rincon club de campo01.jpg

Baggio dijo que "me encargué personalmente de juntar toda la prueba existente" y agregó que "la única vía posible es la quita del alambrado, el libre acceso a la costa y a la calle pública. Si ello no sucede estamos ante un claro ejemplo de desigualdad”.

LEÉ MÁS

Baggio presentó un proyecto de ley para garantizar el libre acceso a las costas

Baggio sobre el Metrobús: "Fue una mala decisión política que huele a negociados"