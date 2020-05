Castillo señaló que se organizaron mediante redes sociales y después de mucho debatir y de tener el dato de que esos terrenos no estaban siendo usados, este martes, alrededor de las 13:30, decidieron instalarse en el lugar.

Sin embargo, cinco horas más tarde, representantes de la Municipalidad y personal de la Policía de Neuquén se hizo presente en el lugar y les advirtieron que si no abandonaban el lugar porque podrían ser desalojados por la fuerza.

En ese poco tiempo, lograron armar algunas carpas, en las que pasarían las próximas jornadas, y también un baño con pallets, para que sea usado principalmente por las mujeres. Sin embargo, en pocos minutos, todo fue destruido.

Jorge señaló que al momento del desalojo, jamás le mostraron ninguna orden, y hasta se burlaron de ellos. “Fue un apriete. Habían muchas mujeres y estaban todos medios agresivos”, comentó y agregó que lograron hablar con un referente de la Municipalidad, pero todo se quedó en promesas.

“La necesidad nuestra es un hecho. No digo que vamos a tomar otras medidas pero necesitamos una solución. Hay personas que están alquilando y que no pudieron pagar y hoy están con una orden de desalojo e inclusive hay una persona que tiene que dormir en un auto porque no tiene otro lugar”, manifestó el hombre.

En esa misma línea, el vocero señaló que muchas de esas familias viven de changas y muchos tienen miedo de salir porque algunos locatarios los amenazan constantemente con “tirarles sus cosas a la calle”.

“Nadie tiene ganas de ir a tomar un terreno, pero los dueños de los alquileres nos amenazan con desalojarnos. Muchos no quieren salir a hacer changas porque no saben si se van a encontrar con sus cosas afuera cuando lleguen y tampoco quieren que sus hijos pasen por esa situación. Incluso hay otros que cambian la cerradura con todas tus cosas adentro, y no te dejan sacarlas hasta que no les pagues”, reveló.

“Eso que no te echan es mentira”, finalizó, haciendo referencia al decreto nacional, que prohíbe el incremento de los montos de los alquileres, como así también los desalojos.

