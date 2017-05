"La política de diversidad tiene que ir más allá de los partidos"

¿Cómo te sentís hoy en un gobierno como el de Omar Gutiérrez? Venís de la militancia kirchnerista...

Estaba muy incómodo en su momento cuando asumí. Pero era un problema mío de cómo me sentía adentro. Los demás no veían nada de eso y hubo una madurez de las dos partes. Desde la Mesa por la Igualdad siempre me dijeron que le dé para adelante. Creo que cuando uno está en el gobierno empieza a perder ese crédito que tenía en las organizaciones. Pero hoy es distinto porque levantás un teléfono y te atiende un ministro. Se está entendiendo esto de que un gobierno debe implementar las políticas de diversidad, más allá de los partidos políticos. Hicimos un gran trabajo que nos generó el reconocimiento de mucha gente de distinta ideología política, desde Zanon, ATEN, ATE, pasando por Darío, Martínez, Mercedes Lamarca, Marcelo Bermúdez hasta Omar Gutiérrez.

¿Cómo ves el clima nacional hoy respecto de estas políticas de diversidad? ¿Macri sigue un lineamiento de lo que se planteó en estos años?

Reconozco que el gobierno nacional actual, en materia de diversidad sexual, ha mantenido la línea que se venía realizando. Pero también es cierto que no las ha profundizado y no creo que lo vaya hacer. Tampoco me parece que va a desandar el camino. También no es menor que hay un clima social en la comunidad donde gente que antes veía dos chicos de la mano no les decía putos de m... ¡y hoy se lo dicen en la cara! Se sienten avalados o envalentonados por un contexto político e ideológico.

—Fuiste uno de los primeros que empezaron a hablar de políticas de diversidad en el Estado. ¿Era otra sociedad?

Se venía gestando algo. En 2010 tuve la oportunidad de sentarme con Farizano (Martín, ex intendente capitalino) para plantarle que se formara la dirección de Diversidad en la Municipalidad. Y Martín me dijo ‘¿Vos sos?, ah no sabía, pero sí, claro que sí’, y ahí me puso en contacto con David Lugones, que era secretario de Derechos Humanos. Esa dirección trascendió en el tiempo. Y que hoy un intendente como Quiroga, que votó en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario, que no votó la Ley de Identidad de Género, mantenga el área de Diversidad, habla de que es un logro. Que Néstor y Cristina nos hayan escuchado en su momento y que cambien los gobiernos y sigan las políticas de diversidad habla de que es lo que hay que hacer.

¿Cómo ves el peronismo en la provincia? Participás y opinás en los congresos...

Claramente el krichnerismo retrocedió por la conducción como la de Nanci Parrilli, que fue contraproducente. Distinto es el caso de Oscar Parrilli, que ha sido un conductor. Pero hoy hay una figura joven, coherente con su pensamiento, que es Darío Martínez, y apuesto a ese recambio generacional. En todos los partidos hay un clima de recambio inevitable.

¿Has tenido diferencias?

Con el kirchnerismo se siento muy cómodo porque siempre dije las cosas que no me gustaron, lo de Milani, lo de la Ley Antiterrorista. Son cosas que decíamos.

Imagino que por este trabajo te ofrecieron ser candidato a algo, ¿no?

Sí, es cierto. Del peronismo y de otros sectores políticos. Es un honor que te ofrezcan ser candidato a concejal. Lo he pensado internamente, lo charlé con las organizaciones; estoy agradecido pero decidimos que no, que tenemos un compromiso con el colectivo LGTB y con el gobernador Gutiérrez.

Acompañar en la decisión sexual

Urrutia contó que en toda la provincia está realizando charlas sobre diversidad sexual, en distintos parajes donde la sexualidad aún se vive como un tabú. “Un pibe de 16 años se me acercó en Tricao Malal y me dijo ‘Muchas gracias, me hizo muy bien escucharlos’. Esto me hace sentir que es el lugar que tengo que ocupar”, reflexionó.